- A családi hagyományokat követve 5 éves koromban az úszással kezdtem, hiszen testvérem, Abay Nemes Anna a sportág elitjébe tartozott - mesélt a kezdetekről Ádám, aki jelenleg Olaszország fővárosában, Rómában tanul. - Országné Hüveli Mária úszásoktatónál kezdődött a pályafutásom, ami közel öt évig tartott. Közben a labdarúgást is kipróbáltam általános iskolásként. A medencében annyira nem találtam meg a számításomat, bár a családom miatt igyekeztem. Végül a foci mellett döntöttem, bár az akkori nagykanizsai utánpótlásban sem ment annyira a játék. Egy időre abba is hagytam.

Abay Nemes Ádám hozzátette: imádott mozogni, keresett egy sportot, ami érdekelte. Édesapjával, dr. Abay Nemes Zoltánnal elmentek az NTE 1866 vívó szakosztályának edzésére. A szakosztály akkori elnöke, Kiss György csupa pozitívumot mondott a sportágról, a közösség kívülről nézve is szimpatikusnak tűnt, így ottmaradt.

- Az érzéseim beigazolódtak, így a Bolyai-iskola 4. osztályától a Batthyány-gimnázium 10. osztályáig vívtam - folytatta. - Élveztem az edzéseket, sokat tanultam a vívásról, valóban remek közösség alakult ki, sok barátot szereztem. A legjobb eredményem Plovdivból származik, a lengyel világkupán a legjobb 32 versenyző közé kerültem. Mindössze egy hajszál választott el attól, hogy a legjobb 16 közé jussak, a mai napig emlékszem: 15-14-re kaptam ki. Akkor a korosztályos magyar bajnokságon gyermekek között a harmadik helyen végeztem. Általában az adott korosztály top 8 versenyzője közé tartoztam, ami jó érzéssel töltött el. Persze nagyon sokat is edzettem, készültem, hogy bizonyíthassak.

Ádám azért hagyta abba a vívást, mert egy csereév keretében egy tanévet Amerikában töltött. Newport városának gimnáziumába került. A tengerentúlon a vívás nagyon drága és ritka sport. Ekkor ismét rátalált a labdarúgásra, a középiskolás állami bajnokságot is megnyerték, ez volt 2016-ban a OSAA (U.S. Bank) Les Schwab Tires 4A Boys Soccer State Championship. Szélső középpályás és csatár poszton egyaránt számíthattak rá.

- Ez akkora lendületet adott, hogy a Zala megyei labdarúgó bajnokság I. osztályában szereplő Kiskanizsai Sáskák SE felnőtt csapatába igazoltam - mondta. - Egészen a tavalyi pontvadászatig számíthattak rám, akkor bokaszalag-szakadás miatt befejeztem egy időre a játékot. Jó közösséget alkottunk, s mindig igyekeztünk a legjobb teljesítményt nyújtani. A szezononkénti háromgólos átlagomat tartottam, s mindig kezdőként léptem a pályára.

Abay Nemes Ádám nemzetközi gazdálkodás szakon végzett angol nyelven a Budapesti Corvinus Egyetemen, most pedig Rómában mesterképzésen tanul szeptemberig. A focit ott is folytatta, bár most kizárólag baráti társaságok alkotta nagypályás bajnokságban, amolyan hobbiligában rúgja a bőrt.

- Aki közösségben sportol, annak rengeteg élmény tódul a fejébe, ebből egyet kiválasztani lehetetlen küldetés - mosolygott. - A vívók nagy családjához viszont a mai napig jó élmények kötnek. Örömmel emlékszem vissza a közös táborozásokra, ami már akkor olyan töltést adott az életemhez, ami meghatározta személyiségemet is.

Abay Nemes Ádám a stafétát Dávidovits László egykori kerékpárversenyzőnek adta át.