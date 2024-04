Minőségi hangszer szolgálja mostantól az őrségi komolyzenei programokat. A nívós zenei eseményekhez szükséges új hangversenyzongorát már fel is avatták az őriszentpéteri Malom Látogatóközpontban. A közösségi összefogás segítségével megvalósult beszerzés dr. Gyöngyösi Adrienne ötlete alapján vált sikeressé. A kerkáskápolnai állatorvossal készült beszélgetésünket folytatjuk a mai alkalommal.

Amint az a korábbi adásból már kiderült, az ideális hangszert zalai segítséggel sikerült megtalálni. Az őrségi kivételes környezetben hagyománya van a nívós zenei eseményeknek. Az elmúlt évtizedekben kiváló művek hangzottak el, nagyszerű előadók tolmácsolásában - a zongoraművészek között pedig Tóth László nevét is megtaláljuk. A zalaegerszegi Városi Hangverseny- és Kiállítóterem intézményegység-vezetője volt az, aki azonnal csatlakozott a kezdeményezéshez és örömmel segített előkeríteni a Malom Látogatóközpont számára legmegfelelőbb használt hangversenyzongorát. A hangszert a Bach Mindenkinek Fesztivál keretében, húsvétvasárnap avatták fel Őriszentpéteren.

A Budapesten született, ám több mint 20 éve Zala és Vas határán élő dr. Gyöngyösi Adrienne a Zaol-podcast vendége ezúttal is. Az Észak-Zalában is kedvelt állatorvos nevét néhány évvel ezelőtt már megismerhettük egy másik önzetlen tevékenység kapcsán. Akkor egész Európát bejárták a móri Gecse Balázs Gergő tragikus haláláról szóló hírek. A fiatal magyar vándor a maga készítette ekhós szekerével „vette nyakába” a kontinenst. Szlovénián és Olaszországon keresztül sétált el Franciaországba, ahol halálra gázolták. Gecse Balázs Gergő állatai az Őrségben élő állatorvos kerkáskápolnai birtokán leltek új otthonra. Dr. Gyöngyösi Adrienne erről a megható történetről is mesél a mai adásban.