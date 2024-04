A Liszt Ferenc Általános Iskola ének-zene-tánc képzésben részt vevő 100-nál is több 1-6. osztályos diákja kedden délután hagyományos évadzáró műsorban mutatta be az év folyamán tanultakat a szülőknek, érdeklődőknek. A Varázslatos utazás című koreográfiát Tasnádi Renáta tanárnő készítette, tudtuk meg Winklerné Fehér Lívia igazgatótól, az előadás képzeletbeli Föld körüli utazás során villantotta fel a különböző nemzetek táncait. A gála előkészületeiben a szülők is részt vettek.