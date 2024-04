A VEOL közlése alapján a résztvevőket Karlinszky Balázs könyvtár- és levéltárigazgató köszöntötte. A kiadványt elsőként Tóth Tamás atya, a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia titkára, pápai káplán, volt veszprémi szeminarista méltatta. Kiemelte, hogy kecskemétiként csodálattal adózott a megmaradt középkori épületekkel, intézményekkel rendelkező veszprémi egyházmegye iránt. Kiemelte, hogy a kötet, szerkezetéből adódóan, azoknak is hasznos lehet, akik csak két percre tudják azt kézbe venni, és azoknak is, akiknek két órájuk is akad elmélyülni benne. A magyarázószövegekkel, az egyházmegye fontosabb templomainak ismertetésével, püspökök életrajzaival és intézmények történetével tagolt, illusztrációkkal gazdagon díszített könyvre büszke lehet az egyházmegye.