Zselezni Sándorné 1934. március 10-én Zalalövőn született. Számos helyen dolgozott – többek közt a helyi bölcsődében és KTSZ-ben, valamint a zalaegerszegi baromfifeldolgozóban is, végül onnan került nyugállományba. Három gyermeke közül két lánya él még, továbbá hat unokája és négy dédunokája van. Napjait szépirodalmi művek, regények, családtörténetek olvasásával, valamint tévénézéssel tölti, legjobban a sportközvetítéseket, azon belül is a labdajátékokat kedveli. Idős kora ellenére nagyon jó szellemi és viszonylag jó fizikai állapotnak örvend, teljesen önellátó, rendszeres főz, s a lakását is saját maga takarítja. Képünkön Gyarmati Antal, a bal oldalon álló Kovács Ildikó, valamint lányai, Póka Szilárdné és Nagyné Zselezni Judit társaságában látható