Az Arany Bárány Szálloda emblémájával ellátott étkészletének szerényebb kivitelű eleme a Zala Múltja Hagyományőrző Egyesület ajándékaként került a közgyűjteményhez. A civil szervezet elnöke, Papp Tamás érdeklődésünkre arról számolt be, hogy 2018-ban megrendezett kiállításuk alkalmával kaptak meghívást egy hegyi pincébe, ahol házigazdájuk régi vendéglátós étkészleteket mutatott meg nekik. A holmikat felajánlotta az egyesület számára, és a darabok egyike volt a pecsenyéstál, amit aztán az Arany Bárány Szálloda 125 éves jubileuma alkalmából ki is állították, de végleges helyeként az egyesület a Göcseji Múzeumnak ajánlotta fel, mondta. A tál így került a történeti gyűjteménybe, de a városházi kiállítása előtt még a restaurátorok vették gondjukba, és hozták szinte újszerű állapotba.

Mint a tál átadása és bemutatása kapcsán elhangzott, sokan teszik fel a kérdést, miként kerülnek a múzeumba a műtárgyak. Nos, gyűjtéssel, vásárlással vagy ajándékozással. Ez utóbbira példa az az Arany Bárány Szállóban szolgált pecsenyéstál, ami a két világháború időszakából származik. Azokban az években az éttermében, a kávéházában már saját emblémával ellátott készleteket használtak. Ezekből azonban sajnos nem maradt fent minden egyes darabot bemutató teljes sorozat.

A szálló elődjeként Arany Bárány néven már működött fogadó, amit 1750 és 1760 között építtetett a város akkori földesura, a veszprémi püspök. A mezőváros aztán bérbe vette a fogadót, és bevételeivel jelentősen gyarapította a település kasszáját. Az évek múltával növekvő forgalma miatt a többszöri bővítése ellenére se felelt már meg az igényeknek, ezért a régi püspöki fogadót lebontották, és helyén épült fel 1894-ben ma is látható formájában az új, kétemeletes épület, amelynek 30 szobája és vendéglője a kor legmagasabb színvonalán állt. Az épület a két világháború között Szép Ferenc tulajdonába került, számos társadalmi rendezvénynek is helyet adott.

Havasi Bálint, a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatóságának főigazgatója az adományozás fontosságát hangsúlyozta, mint mondta, különösen értékes, ha a helyi közösségtől kerül be a műtárgy. Ez fontos része az örökségünk megőrzésének, ez segíti jövő nemzedéket, hogy megismerhesse elődei életét, gyarapítva ezzel a tudását is. A tárgyakhoz történetek, illetve más tárgyak kapcsolódnak, és ezek tovább gazdagítják a közösség emlékezetét. Ezért becsesek az ilyen adományok, tette hozzá.

A vitrinkiállítás berendezésekor jelen volt Velkey Péter, a polgármesteri hivatal kulturális főtanácsadója is, aki köszönetét fejezte ki az egyesület értéket mentő tevékenységéért, amelyben 2017 óta együttműködik az önkormányzattal is.

Papp Tamás, Velkey Péter és Havasi Bálint a hónap műtárgyát bemutató vitrinnél

Fotó: A szerző