A Zalai Hírlap 1960. március 31-ei lapszáma tudósított a Csány László Közgazdasági Technikum 75 éves évfordulója alkalmából tartott emlékünnepségről, ebből idézünk: „Hetvenöt évvel ezelőtt, 1885-ben nyitotta meg kapuit Zalaegerszegen az önálló, majd felső kereskedelmi iskola, melyet Csány Lászlóról, a negyvennyolcas szabadságharc egyik zalai mártírjáról neveztek el. Teljes önállóságot 1897-ben kapott, s Udvardy Ignác vezetésével önálló tantestülettel működött. Az iskola három negyedszázados jubileumi ünnepségét 27-én vasárnap rendezték meg a technikum Jókai utcai épületében és a Városi Művelődési Házban. A tantestület és az iskola diákjai iskolájukat feldíszítve, ünneplőben fogadták az egykori diákokat, s a vendégeket. Eljöttek azok is, akik tíz, húsz, huszonöt évvel ezelőtt hagyták el – kezükben a bizonyítvánnyal – az iskola kapuját, hogy együtt örüljenek az intézet eredményinek, - együtt ünnepeljék a három negyedszázados fennállását. Velük ünnepeltek a város többi iskolájának igazgatói, tanárai is. Az iskola fontos szerepet töltött, s tölt be ma is a város életében, sok szakembert nevel a mindennapi életre. Fennállása óta több mint háromezer végzett diákot, szakembert bocsátott ki a falai közül. A hetvenöt éves fejlődést bemutató kiállítás megnyitása után került sor a Városi Művelődési Házban a jubileumi emlékünnepségre. (…) A meleg, bensőséges ünnepség további részében a technikum diákjai és nevelőtestülete színvonalas műsorral köszöntötte az ünneplőket és ünnepelteket. Este pedig az iskola öreg diákjai találkoztak.”