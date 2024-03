Mint az a Vállalkozásfejlesztés fórum bevezetőjében elhangzott, a három járásra – Letenyére, Zalaszentgrótra és Lentire – kiterjedő program célja felmérni, illetve becsatornázni az adott térség vállalkozóinak igényeit annak érdekében, hogy a kamara az eddigieknél is célzottabb programokkal segíthesse továbbfejlődésüket. Az érdeklődők neves előadók és piaci képzések során kaphatnak szakmai támogatást.

A Vállalkozásfejlesztés fórum résztvevői. Az első sorban balról Somogyi Tibor, a Formula 3000 Autószervíz Kft. tulajdonosa, Benkő Lajos, a kamara letenyei térségi szervezetének elnöke és Németh Pál Levente, a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke

Fotó: Gyuricza Ferenc

Vállalkozásfejlesztés: célzottabb programok

A program részleteit Mazzagné Borsos Andrea, a kamara vállalkozásfejlesztési referense ismertette. Ennek során kitért arra, hogy a térségi elemzéseket követően nemcsak online kiadványok készülnek a vállalkozók számára, de online marketing ismeretek címmel ingyenes képzést, szakkiállításokon való megjelenést, illetve személyre szabott szakmai tanácsadást is nyújtanak. Emellett szakmai klubokat is szeretnének működtetni HR, innováció és marketing témakörben.

Az előadást pódiumbeszélgetés és fórum követte, ahol többek közt olyan helyi vállalkozásokat érintő problémák merültek fel, mint a képzés és foglalkoztatás kérdései. A jelenlévők közül többen is arra hívták fel a figyelmet, hogy a duális képzés igencsak nehezen valósítható meg jól felszerelt, modern tanműhelyek hiányában, de az is problémát okoz, hogy a vállalkozók nem szívesen foglalkoztatnak pályakezdőket. Letenye térségét a demográfiai visszaesés is sújtja, kevés az olyan fiatal, akik közül a jövendőbeli munkavállalók kerülnének ki. A befizetett adójával az ország gazdaságát életben tartó vállalkozói kör emellett a kormányzati és önkormányzati szervek részéről is konstruktívabb partneri hozzáállást várna el.