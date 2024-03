Elmondta, hogy az önkormányzat segíti a faluban élők idősek szociális ellátását több formában. Indokolt lenne emellett a falugondnoki szolgálat elindítása, ezért a testület pályázatot nyújtott be a Magyar falu programba faluautó vásárlására, ezzel bővítenék a segítségnyújtás körét. Már megvalósult fejlesztésről is szólt, a faluprogram keretében az autóbusz forduló megújítására 8 millió forint támogatást nyertek, a munkálatok nemrég fejeződtek be. Ezzel javultak a közlekedési feltételek és a falukép is szépült.

Ünnepi gondolatokkal készült a nőnap és idősnap alkalmából Vigh László országgyűlési képviselő és Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke, a vármegyei idősügyi tanács elnöke is.

Vigh László a hölgyekhez a köszönet hangján szólt, hisz a nők - mint mondta - a családok összetartói, nélkülük a férfiak nem boldogulnának egykönnyen. Fáradozásaik jól láthatók nem csak a családban, hanem akár a közéletben is. Jó példa erre Pusztaapáti, ahol a polgármester asszony már több tervet megvalósított, megmozgatta a települést és a jövőre is van programja.

Pácsonyi Imre az idősek ünnepe kapcsán úgy fogalmazott, hogy ha nincsenek az időseink, nagyszüleink, dédszüleink, akkor az a környezet, amit most megköszönhetünk nekik nem úgy nézne ki, ahogy láthatjuk és a haza sem úgy épült volna fel és fejlődött volna, ahogy jelenlegi állapotban biztosítja számunkra az életfeltételeket.

A rendezvény, melynek megtartását a vármegyei önkormányzat is támogatta zenés - táncos műsorral és vendéglátással folytatódott.