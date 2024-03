A hagyományokhoz híven a három fotóriporter - Katona Tibor, Pezzetta Umberto és Seres Péter – egy évet felölelő munkái mellett a Zalaegerszegi Sajtfotó Pályázatra érkezett képekből a szakmai zsűri válogatott. Természetesen idén is gazdára találtak a díjak, különdíjak. A sokak által várt rendezvényen Balaicz Zoltán polgármester mondott köszöntőt, a kiállítást Gombos Zsófia képzőművész, a zsűri tagja ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.

Egy polgármester, városvezető feladata az, hogy a város egységét fejezze ki, az egész közösséget kell képviselnie, azt kell nézni, ami összeköt és nem szétválaszt. Ugyanezt képviselik a kiállításon látható alkotások, s talán ezért is olyan népszerű a zalaegerszegi sajtófotó kiállítás.

A résztvevőket ezekkel a gondolatokkal köszöntötte Balaicz Zoltán polgármester.

Új helyszínen, a zalaegerszegi Gönczi Galériában a 14. Zalaegerszegi Sajtófotó Kiállítás

Fotó: Szakony Attila

Idén a felnőtt kategóriában jelentősen megnőtt a nevezők száma, a tavalyi 22-höz képest idén 34-en mérettették meg fotóikat, ezzel párhuzamosan jelentősen több kép is érkezett. Ez pedig arra adott alkalmat, hogy még nagyobb teret kaptak a pályázati képek, tájékoztatott Seres Péter ötletgazda, szervező. Az ifjúsági kategóriában most kevesebb pályázat érkezett. A zsűri tagjai idén is Benkő Sándor, Ohr Tibor és Varga György voltak, hozzájuk csatlakozott Gombos Zsófia zalaegerszegi képzőművész. Az ítészeknek nem volt könnyű feladata, mintegy 450 beküldött alkotást kellett értékelniük, sorozatokat akár újraértelmezniük. Tíz sorozat és 48 egyéni fotó került a falakra, ez összesen 95 fotót jelent. Gombos Zsófia köszöntőjében egy kis fotótörténeti ízelítő után arról szólt, hogy a város mindennapjait, eseményeit különféle szemszögekből bemutató tárlat tulajdonképpen egy vizuális szociográfia.