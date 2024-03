Mint az dr. Erdős László elmondta: a Napsugár utca az egyik legrosszabb állapotban lévő aszfaltborítással rendelkezik, helyenként 5-10 négyzetméteres hibák, kátyúk tarkítják a kopóréteg lepusztulása miatt.

– Esőzések után megáll a víz a mélyedésekben, s mivel nincs járda az utcában, ezért nagyon problémás a gyalogos vagy a kerékpáros közlekedés – említette a képviselő, aki hozzátette: az elmúlt években számos lakossági panaszt kapott az utca állapotával kapcsolatban. – A közgyűlésen több alkalommal is kértem az utca aszfaltborításának felújítását, ám 2020-ban ezt nem támogatta az Éljen VárosuNK! Egyesület (ÉVE) frakciója. Az idei költségvetési vitában is felhoztam a témát, amit most a többségi frakció is támogatott, így elérhető közelségbe került a rekonstrukció. A közgyűlés közel 19 millió forintot szavazott meg az utca aszfaltozására – közölte az önkormányzati képviselő.