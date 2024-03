Ebben segített Csigó Nóra, a Magic Parfüm tulajdonosa, aki szerint újabban trendi, hogy néhány bikinimárka modelljei a fotózásokon nagyméretű ékszerekkel hangsúlyozzák alakjukat és ezzel felhívják a figyelmet a fürdőruhára is.

- Lehet szó gyöngyökről, tollakkal díszített nyakláncokról, de akár nagyobb méretű arany kiegészítőkről is - folytatta. - Bátran lehet kísérletezni ezekkel a variációkkal. Mivel bikiniben jóval nagyobb a fedetlen testfelület, ezért még jobban hangsúlyozzák az ékszerek az alakot, a barnaságot, vagy épp a bikini színét. A strandon nem annyira praktikus viselet, de a fotózásokhoz ki lehet próbálni a műteremben.

Csigó Nóra azt látja, újra divatosak lettek a kiegészítők. Az apróbb, minimalista stílus éppúgy, mint az előbb említett nagyobb gyöngyök, láncszemek, valamint az absztrakt formájú ékszerek. Utóbbi esetében minél feltűnőbb, annál egyedibbé teszi viselőjét, illetve hangsúlyozza annak ruháját, felhívja rá a figyelmet.

- Nyilván egy egyszerűbb, letisztultabb ruhát jobban lehet ilyen kiegészítőkkel kombinálni - fogalmazott. - Amikor túldíszített, mutatós ruhát választ a hölgy, akkor soha nem javaslom, hogy ugyanolyan stílusú ékszert válasszon hozzá. A fotózásokon általában utcai ruhát is felvesznek a jelentkezők, amihez a hétköznapi megjelenést kell mutatni, túlzásba semmiképp sem szabad esni. A nyakláncoknál az a szabály, hogy ha nagyobb méretűt választanának, akkor a fülbevalónak visszafogottabbnak kell lennie. Ellenkező esetben egyáltalán nem kell nyaklánc, elég egy vagy több díszesebb karkötő, és gyűrű is kerülhet az ujjra. A bokalánc a fiatalok ékszere, amit a strandon is viselhetnek, illetve egy rövidebb, miniszoknyás szetthez, viszont alkalmi ruhához tilos viselni.

A szakember kiemelte: a hajról se feledkezzenek meg a fotózásra érkező hölgyek. Ez esetben is a nagyméretű kiegészítők hódítanak, divatosak a hajpántok masnikkal, gyöngyökkel, díszes kövekkel kirakva.

A Tündérszépek 2024-es versenyre jelentkező 18 és 35 év közötti hölgyekre továbbra is számítunk, nevezzenek ITT (https://tunderszepek.hu/), mielőtt betelnek a helyek! Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri. Zala szépségei Fejér, valamint Veszprém vármegye hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. A regionális előválogató április 8-án indul, a regionális fordulóba legfeljebb ötven hölgy juthat be. A zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul.