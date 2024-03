A Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház élelmezési osztályának vezetője, dr. Faricsné Hári Vera több tanáccsal is ellátta az indulókat. Leszögezte: ebben a táplálkozáson kívül a mozgásnak, a sportoknak, illetve a káros szenvedélyek kerülésének is ugyanakkora szerepe van.

- Szépségverseny előtt fontos, hogy a lányok bőre, hajuk, körmük rugalmasságát, fényességét megőrizzék, emiatt is lényeges a megfelelő folyadék bevitel - folytatta. - A megfelelő folyadékfogyasztásra most különösen nagy hangsúlyt kell fektetni, hiszen március 17-ig tart a táplálkozás és hidratáció hete, mely során a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége felhívja a figyelmet a táplálkozás fontosságára és a folyadékpótlás szerepére. Akár három liter vizet is fogyaszthatunk. Ellenkező esetben dehidratált állapotban a bőrünk kiszárad, berepedezik, elveszíti rugalmasságát, sápadt, fakó színűvé válik. Ezek mellett, fáradékonyabbak leszünk, csökken a koncentráció képességünk, valamint fejfájás is jelentkezhet. Gondoskodjunk a megfelelő vitamin és ásványi anyag bevitelről, melyeket lehetőleg természetes forrásból származzanak, vagyis táplálékainkból biztosítsuk szerveztünk számára.

A dietetikus szerint a jó tanácsok ellenére sokan a verseny előtt mégis koplalni kezdenek, ami veszélyessé válhat.

- Koplalás esetén kezdetben pár nap alatt súlyvesztést tapasztalhatunk, hiszen a szervezetünkben tárolt víz nagy ütemben távozik - figyelmeztetett dr. Faricsné Hári Vera. - A szervezet azonban elkezd a tartalékéihoz nyúlni, így előbb a zsírokat bontja, végül a fehérjékhez nyúl, ami izomvesztéshez vezet. Koplalás esetén szervezetünk nem kapja meg a megfelelő tápanyagokat, vitaminokat, ásványi anyagokat, így az ember fáradt és erőtlen lesz. Mivel a végtelenségig nem éhezhetünk, így amint elkezdünk normálisan enni, szervezetünk raktározni kezd. Ennek következménye lesz a gyors hízás, ahol a leadott kilók akár dupláját is visszaszedhetjük.

A Tündérszépek 2024-es szépségversenyre akkor kerülhetnek top formába a 18 és 35 év hölgyek, ha betartják a dietetikus tanácsait.

- Egyenek rendszeresen, vagyis naponta minimum három alkalommal, de kisétkezéseket is beiktathatnak, fontos, hogy ne éheztessék magukat - sorolta. - Kerüljék a feldolgozott, illetve ultrafeldolgozott élelmiszereket, vagyis a gyorséttermi ételeket, szénsavas üdítőket, csokoládékat, édességeket és készételeket. Vásárláskor arra is érdemes figyelni, aminek címkéjén szerepel, hogy tartalmaz: hidrolizált fehérjéket, szójafehérje-izolátumot, glutént, kazeint, tejsavófehérjét, mechanikusan szeparált húst, fruktózt, fruktóztartalmú kukoricaszirupot, gyümölcslé-koncentrátumokat, invertcukrot, maltodextrint, dextrózt, laktózt, oldható vagy oldhatatlan rostot és módosított olajokat. Fogyasszanak sok friss zöldséget, gyümölcsöt. Ételeiket lehetőleg maguk készítsék, így biztosan tudják, hogy mit tartalmaz. Kerüljék a zsírban gazdag ételeket és mindig zsírszegény konyhatechnológiai eljárásokat válasszanak. A teljes értékű gabonaféléket részesítsék előnyben, vagyis teljeskiőrlésű termékeket, zabot, barna rizst, hajdinát, kölest és quinoát. Az olajos magvak ugyan rengeteg hasznos tápanyagot tartalmaznak, azonban figyeljünk, hogy energia tartalmuk magas, így 1 maroknyi mennyiséget együnk, valamint salátába keverve fogyasszuk.

A Tündérszépek 2024-es versenyére tehát a 18 és 35 év közötti hölgyek nevezését várjuk, ITT.

Nevezzenek még most, mielőtt betelnek a helyek! Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri. Zala vármegye szépségei Fejér, valamint Veszprém hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. A regionális előválogató április 8-án indul, a regionális fordulóba legfeljebb ötven hölgy juthat be. A zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul!