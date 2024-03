A Magyar Turisztikai Ügynökség felhívására a keszthelyi Tourinform-iroda is szakmai programot szervezett más települések idegenforgalmi munkatársainak. A Balaton fővárosába például – a zalai kollégák mellett – Badacsonyból, Bükkfürdőről, Kaposvárról, Fonyódról, Pécsváradról, Szentgotthárdról, Tapolcáról és Zamárdiból is érkeztek szakemberek, összesen huszonhárman.

A vizitorok megismerkedhettek Keszthely nevezetességeivel, illetve betekintést kaptak a helyi Tourinform-iroda munkájába. A látogatókat Manninger Jenő polgármester köszöntötte, kiemelve: a turizmus e településeken különösen fontos, az ilyen tapasztalatcserék során pedig akár ötleteket is meríthetnek egymástól a szakemberek. A Balaton fővárosa élen jár például a Hello Keszthely applikáció működtetésével, s ezt a résztvevők is kipróbálhatták, hiszen a városnéző séta során egy kihívást is teljesítettek.

A vendégek Liddiard Andrea irodavezető kalauzolásával jártak például a Festetics-kastélyban, a zsinagógánál, illetve a fenékpuszati majorságban.