Zaol podcast 1 órája

Tojás, komatál és a meztelen futás – húsvéti szokásokról, népi hagyományokról beszélgettünk Gyanó Szilviával

Sokan még ma is régi ízekkel várják a húsvétot, és az ünnep kapcsán Zala vármegyében sok helyen a régi népszokások is megelevenednek. Mai adásunkban Gyanó Szilviával, a nagykanizsai Thúry György Múzeum néprajzos főmuzeológusával beszélgetünk egyebek közt arról, hogy a zalai ember életében nagyon sok régi dolog ma is fontos szerepet játszik.

Király Erika Király Erika

Gyanó Szilvia Forrás: ZH

Gyanó Szilvia néprajz szakon végzett 2003-ban a Szegedi Tudományegyetemen. Főbb kutatási területei között szerepel a népi vallásosság, Zala megye népművészete, valamint újabban a házi pálinkafőzés Zalában és a Balaton környékén. A főmuzeológus a somogyi Táskáról származik, jelenleg Balatonmárián él családjával. Háromrészes podcastünkben mesél szimbólumokról, tojásokról, komatálakról, valamint arról is, hogy miért futották körbe ilyenkor a házukat meztelenül az emberek.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!