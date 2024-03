Négy kamaraelőadás érkezik a zalaegerszegi Göcseji Múzeum pincéjébe

Új színházi játszóhelyet avatnak hamarosan Zalaegerszegen, a Göcseji Múzeum pincéjében, amely az eredetileg városi Takarékpénztárnak készült épület két évvel ezelőtt befejeződött felújítása során vált közösségi térré. Itt jön létre tavasszal a Kazamata névre hallgató játszóhely, ahova a 2005-ben alakult ZAZEE Kulturális Egyesület szervez színházi előadásokat. Wettstein Tamás, a ZAZEE elnöke elmondta, az egyesület törekvése, hogy a művészeti-kulturális eseményeket szokatlan helyszínekkel házasítsák össze, így rendeztek fesztivált irodaházban, koncertet kocsmában, kiállítást gyárépületben, könyvtárat telefonfülkében. Nadrai Róbert egyesületi alelnöktől megtudtuk, négy kamaraelőadásra számíthatunk a Kazamatában: április 18-án Gyabronka József játssza a Pokol című monodrámát. Május 13-án érkezik a győri RÉV Színház, a drámapedagógusokból álló társulat négy tagja a Fábián Péter rendezte Jókedvvel, bőséggel! című szatírát hozza Zalaegerszegre. Május 24-én Háy János A cégvezető című nagy sikerű regényéből készült monodrámát az egykor a zalaegerszegi színház stúdiójában is tanult Sághy Tamás adja elő. Június 9-én mutatják be az Ecsedi Erzsébet színművész által játszott Mintapinty című monodrámát.

Civil szervezetek konzultáltak az ÁSZ munkatársaival Zalaegerszegen

Az Állami Számvevőszék Államháztartáson Kívüli Szervezeteket Ellenőrző Igazgatóságának munkatársai a zalai civil szervezetek számára tartottak tudásmegosztó konzultációt a civil szervezeti működés hazai jogszabályi környezetéről, dokumentumaik elkészítéséről, a korábbi ellenőrzések a tapasztalatairól. A tanácskozást, melyen nyolcvannál is több érdeklődő vett részt, a Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület, a Zala Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ címbirtokosa szervezte, hogy ezzel is segítse a civil szervezet tisztségviselőit, tagjait, könyvelőit szabályzataik, jelentéseik, beszámolóik elkészítésében. A résztvevők a Zalaegerszeg Dísztermében tartott szakmai konzultáción dr. Szele Tamással, az ellenőrző igazgatóság igazgató-helyettesével és kollégáival találkozhattak, akik jó és rossz példákon, tipikus hibákon keresztül mutatták be, milyen buktatókat érdemes elkerülni a tevékenységük adminisztrációja során. Emellett lehetőség nyílt arra is, hogy az ÁSZ munkatársaival személyes konzultációt folytassanak a civil szervezetek vezetői, hiszen a közpénzek költése felelős magatartást kíván, meg kell felelniük az átlátható, elszámoltatható gazdálkodás követelményeinek.

Amerikai vendégek a nagykanizsai Zrínyi-iskolában

Ismét, immár harmadik alkalommal fogadott amerikai vendégeket a Zrínyi Miklós Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola a közelmúltban. A hosszú távú nemzetközi kapcsolatnak köszönhetően három napot töltöttek a dél-zalai városban az amerikai vendégek, mely során több közös nyelvórát tartottak, amit mind a tanulók, mind pedig nyelvszakos kollégák nagy élvezettel fogadtak. Faller Zoltán igazgató úgy ítélte meg: a diákok új ismeretekkel gazdagodtak és nagyon élvezték, hogy lehetőségük volt amerikai emberekkel beszélgetni. Az anyanyelvi beszélővel folytatott órák mélyebb motivációt adnak a nyelvtanuláshoz, élvezetesebbé és mindenekelőtt hatékonyabbá téve azt. Mint azt az intézményvezető hozzátette: a jövőben több közös programot terveznek, ami elősegítheti a két tannyelvű oktatás hatékonyságát is.

Augusztus 3-án lesz a Fülesbagoly Tehetségkutató Keszthelyen

Ismét Keszthelyre érkezik a Fülesbagoly Tehetségkutató augusztus 3-án. A Zenepavilonnál második éve adnak lehetőséget a bemutatkozásra az induló magyar könnyűzenei együtteseknek. A tehetségkutató 8 évvel ezelőtt indult útjára Martonvásárról. A szervezők azonban szerették volna a Balaton-partot is bekapcsolni a mára már fesztivállá nőtt programba, így esett a választás Keszthelyre. 2023-ban szervezték meg először Keszthelyen a Fülesbagoly Tehetségkutató döntőjét. A megmérettetésen 10 csapat lépett színpadra, őket szakmai zsűri értékelte. Az együttesek negyedórás minikoncertet adhattak, az ítészek pedig azonnal értékelték a produkciót. Manninger Jenő, Keszthely polgármestere sajtótájékoztatóján bejelentette, a szervezőkkel közösen létrehozták a Keszthely Zenei Díjat. A tehetségkutató legjobb zenekarai számos nyereménnyel, fellépési lehetőséggel gazdagodnak