Gazdafórum: az új uniós közös agrárpolitikáról és a kihívásokról esett szó Zalaegerszegen

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége fórumot tartott a zalai gazdák számára az új uniós közös agrárpolitikáról (KAP), és az idei vidékfejlesztési pályázatokról. A gazdafórum a NAK országos roadshow-jának soron következő állomása volt Zala vármegyei szervezetének zalaegerszegi irodájában. A rendezvényt megelőző sajtótájékoztatón Sabján Krisztián, a NAK Zala vármegyei elnöke úgy fogalmazott, a gazdálkodóknak minden guruló forintra szükségük van, ezért kellenek az állami és uniós források. A NAK kezdeményezésének is köszönhetően a korábbi 17,5-ről 80 százalékra növelte a kormány a Vidékfejlesztési Program nemzeti társfinanszírozását, így 2027-ig 2900 milliárd forint áll rendelkezésre. Ennek keretében 69 pályázatot hirdet meg idén az agrártárca, jelezte Győrffy Balázs. A NAK elnöke hangsúlyozta, amíg más európai kormányok elvesznek a gazdáktól, addig a magyar kormány példátlan mértékű támogatást biztosít a magyar gazdáknak.

Tudományos diákkonferenciát rendezett az Ady Iskola Izsák Imre Alapítványa Zalaegerszegen

Az Ady Iskola Izsák Imre Alapítványa tudományos diákkonferenciát rendezett a közelmúltban Zalaegerszegen, ezúttal történelemből. A rendezvényen öt Zala vármegyei középiskolából hat diák ismertette tudományos munkáját a Mathias Corvinus Collegium (MCC) oktatási központjában. Az Izsák Imre Alapítvány az egyik évben történelemből, míg a másik évben természettudományból szervezi meg a vármegyei középiskolai konferenciát. A diákok tudományos munkáinak bemutatására eddig 12 alkalmat biztosítottak, amelyből a mostani, történelmi témájú a hetedik, mondta el Dúcz Mihály. Az Ady-iskola tanára Nemes Erikával, az alapítvány kuratóriumi elnökével együtt volt a rendezvény házigazdája. Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója kiemelte, hogy ötvennél több előadás, ötvennél több sikeres fiatal kutató jelzi a program eredményeit. Az előadások nagy részét eddig öt kiadványban közölték, a tavalyi vármegyei középiskolai természettudományos konferencia szerkesztett változatát pedig most jelentették meg.

A nagykanizsai Mező-gimnázium lett a legkörnyezettudatosabb

A legkörnyezettudatosabb iskola címet a Mező-gimnázium nyerte el a Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület, a Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ, valamint a Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ közös, Víz világnapi vándorkupáján. A három szervezet a nagykanizsai és környékbeli általános iskolások részvételével rendezett 13 állomásból álló kalandtúrát a felső tagozatos diákok részvételével. Szabó Eszter, a környezetvédelmi egyesület elnöke elmondta: a rendezvénysorozatot még néhai vezetőjük, Benedek Miklós indította útjára, ezért emlékének adózva folytatják a szemléletformálás jó ügyét. Öröm számukra, hogy szinte minden iskola megmozdult és 120 tanuló indult útnak, hogy a víz világnapjához kötődő izgalmas, vidám feladatokat minél pontosabban végrehajtsák. A vándorkupát a Mező-gimnázium kisgimnazistái nyerték, megelőzve a tavalyi győztes kiskanizsai iskolát és a Hevesi-iskolát.

Tavaszköszöntés a Balatonban a Keszthelyi strandon

Ötödik alkalommal mártóztak meg a hideg Balatonban a “Tavaszköszöntő csobbanás” résztvevői. A keszthelyi városi strandon megrendezett program egyre népszerűbb a fürdőzők és az érdeklődők körében. Tizenhatan vállalkoztak arra, hogy a tíz fok körüli vízben fürödjenek. A Városi Strand Szigetfürdőjéről indult a csobbanás. A fürdésben a “keszthelyi rozmár”, a rendezvény főszervezője, Ferenczi Ottó is részt vett és örömét fejezte ki, hogy évről évre egyre népszerűbb a program. Körülbelül kettőszázan voltak kíváncsiak a produkcióra, ők a partról követték a történéseket. Az alaphangulatot a Boombatucada (Bumbatukádá) ütőegyüttes adta meg a programhoz, melynek egyik fő célja a közösség építése, az egészséges életre való nevelés. Ennek fontosságát hangsúlyozta a rendezvényre ellátogató önkormányzati képviselő, Nemes Klára is. Kísérőprogramokkal is készültek a szervezők: a Festetics György Zeneiskola növendékei, valamint a Keszthelyi Kötélugrók csapata is tartott bemutatót.