Tavaszköszöntés a Balatonban a Keszthelyi strandon

Ötödik alkalommal mártóztak meg a hideg Balatonban a Tavaszköszöntő csobbanás résztvevői. A keszthelyi városi strandon megrendezett program egyre népszerűbb a fürdőzők és az érdeklődők körében. Tizenhatan vállalkoztak arra, hogy a tíz fok körüli vízben fürödjenek. A strand szigetfürdőjéről indult a csobbanás. A fürdésben a “keszthelyi rozmár”, a rendezvény főszervezője, Ferenczi Ottó is részt vett és örömét fejezte ki, hogy évről évre egyre népszerűbb a program. Körülbelül kettőszázan voltak kíváncsiak a produkcióra, ők a partról követték a történéseket. Az alaphangulatot a Boombatucada ütőegyüttes adta meg a programhoz, melynek egyik fő célja a közösség építése, az egészséges életre való nevelés. Ennek fontosságát hangsúlyozta a rendezvényre ellátogató önkormányzati képviselő, Nemes Klára is. Kísérőprogramokkal is készültek a szervezők: a Festetics György Zeneiskola növendékei, valamint a Keszthelyi Kötélugrók csapata is tartott bemutatót.