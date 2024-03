Kerékpárút vezet már Botfára is Zalaegerszegen

Biztonságos úton érhetik el immár a déli városrészt is a biciklisek, ugyanis átadták a megyeszékhelyi településrészre vezető 927 méteren kiépített új kerékpárút nyomvonalát. Balaicz Zoltán polgármester felidézte, hogy az önkormányzat közgyűlése 2017-ben fogadta el azt a fejlesztési tervet, ami meghatározta a kiépítendő kerékpárút-hálózatot. Ebben közreműködtek a városi kerékpáros civil szervezetek is, emelte ki. A munkálatokat 2019-ben kezdték és 2024-ig közel huszonegy kilométeren épült ki, vagy újult meg kerékpárút 1,6 milliárd forintos költséggel. A déli városrészekre, illetve az iparterületekre vezető kerékpárút fejlesztése 2021-ben kezdődött el, és épült ki 3,6 kilométer hosszban, utalt rá Gecse Péter alpolgármester, a térség önkormányzati képviselője. Mint mondta, már akkor felvetődött, hogy az ezer lakosú Botfa kerékpáros bekötését is meg kell oldani. Ez most a Sprint Kft. kivitelezésében megvalósult, a 223 millió forintból kiépített kerékpárút vasútvonalat is keresztez, több helyen védőkorlátot helyeztek el, a közúti átvezetéseknél pedig sárga villogó szolgálja a biztonságot.