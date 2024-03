Nemzetközi díszmadár kiállítás volt a zalaegerszegi Keresztury VMK-ban

A Díszmadár- és Díszállattenyésztők Zala Megyei Egyesülete 57. alkalommal rendezte meg a Keresztury Dezső VMK-ban a nemzetközi díszmadár kiállítást, mely évről évre egyre népszerűbb. A megnyitón dr. Vörös Zéta, az egyesület elnöke elmondta, az ország legrégebbi kiállítása a zalaegerszegi, amit a szegedi egyesület rendezvénye követ 56 alkalommal. A kiállítást figyelembe ajánlotta Gecse Péter alpolgármester és Flaisz Gergő, a VMK igazgatója, mindketten kiemelték Zalaegerszeg természeti környezetét, s azt, hogy zöld elkötelezettséggel fejleszti a várost az önkormányzat. A közönség ismereteit növelő szórakoztató program mellett a madártenyésztők számára is fontos találkozási lehetőség a kiállítás. Nemrégiben fajtaklubokat is alakítottak, így speciális tapasztalatok cseréjére nyílik mód. Zalaegerszegen a hét végén törpepapagáj bajnokság is megvalósult, mivel soha nem látott mennyiségben érkeztek a jó minőségű madarak a világszövetség által delegált nemzetközi bíró elé. Elhangzott, három kiállító is dobogós helyet ért el a legutóbbi madridi világbajnokságon, ahol 28 országból érkezett 28 ezer madár közül emelkedtek ki a magyar tenyésztők szárnyasai.

Elindult az intézményfejlesztési program megvalósítása a Zalaegerszegi Szakképzési Centrumnál

Elindult a 21. századi szakképző intézményfejlesztési program megvalósítása a Zalaegerszegi Szakképzési Centrumnál. Zalaegerszeg és Zala vármegye szakképzésének legtekintélyesebb szereplője új tanműhelyfejlesztést hajt végre az elkövetkezendő két évben, tájékoztatott Tuboly Andrea szervezési referens. A beruházás Magyarország "Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének" keretében 1,7 milliárd forintnyi európai uniós és hazai vissza nem terítendő támogatásból valósul meg. A szakképzési fejlesztés bázisa a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum keretein belül a Ganz Ábrahám Technikum lesz, célja a legkorszerűbb oktatási és energetikai követelményeknek megfelelő tanműhely létesítése, mely a járműipar, a hegesztés, forgácsolás területén a 21. századi szakképzést lehetővé tevő berendezések és gépek által biztosítja a versenyképes tudást adó gyakorlati képzést. A fejlesztés eredményeként egy új, 661 négyzetméter alapterületű tanműhely épül a Ganz Ábrahám Technikum keretében a Munkácsy iskolaszárny közelében.

Óvodai nevelő okleveles technikus képzés indul a nagykanizsai Cserháti-technikumban

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum a Soproni Egyetemmel partnerségi együttműködési megállapodást írt alá nemrégiben a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán. Erről tartott sajtótájékoztatót a Nagykanizsai Szakképzési Centrum kancellárja, Bene Csaba, az intézmény főigazgatója, Anda Zoltán, valamint a Cserháti-technikum igazgatója, Kissné Pétervári Sarolta. Az együttműködő partnerek célja, hogy az okleveles óvodai nevelő képzést elvégző tanulók könnyebben bekerülhessenek az egyetem óvodapedagógus alapszakára és azt rövidebb idő alatt végezhessék el. A tervek szerint az okleveles technikus képzés során annyi kreditpontot érnek el a tanulók, hogy a 3 éves egyetemi óvodapedagógus alapszak képzését 2 év alatt teljesíthetik. Az elkövetkező hónapokban az egyetem szakemberei a szakképzési centrumok szakembereivel közösen dolgozzák ki a képzés szakmai programját. Az oktatás ágazat népszerű a Cserhátiban, az oktatási szakasszisztens osztály minden évben indul, ezért abban reménykednek, hogy ez az új, óvodai nevelő képzés legalább ilyen keresett lesz, hangzott el az eseményen.

Az óriáskerék ismét működik a keszthelyi Balaton-parton

Az óriáskerék idén is várja Keszthely vendégeit a Balaton-parton. A nemzeti ünnepen a város lakói térítésmentesen használhatták a város fölé magasodó élménymonstrumot. Manninger Jenő polgármester sajtótájékoztatóján arról beszélt, erre az évre is szerződést kötöttek a vállalkozóval, így a sokak által kedvelt, s turisztikai vonzerőt jelentő gondolafüzér 2024-ben is működik a Balaton-parton. Tavaly több mint 320 ezer vendégéjszakát regisztráltak Keszthelyen, ami 40 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Manninger Jenő kiemelte, már nemcsak a főszezonban számít vonzó célpontnak Keszthely, hiszen 2023-ban tavasszal és ősszel kétszer annyi vendégéjszakát töltöttek el az ide érkezők, amint 2022-ben, s külföldről is egyre többen érkeznek.