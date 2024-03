Zalaegerszegen, a megyeházán ülésezett az Idősügyi Tanács

Időseket segítő, határon átnyúló két programról is szó esett a Zala Megyei Idősügyi Tanács legutóbbi ülésén. A megyeházán tartott összejövetel első napirendi pontjaként a grémium elnöke, Pácsonyi Imre tartott beszámolót az elmúlt időszak idősekkel kapcsolatos eseményeiről, rendezvényeiről. A határon átnyúló projektekről elmondta, hogy az unión belül a városok, régiók együttműködést támogató Interreg program két, magyar-osztrák résztvevőknek szóló pályázatot is kiírt. Az egyikben osztrák részről idősekkel foglalkozó egyesületek, szolgáltatók vesznek részt, magyar oldalról pedig a Zala Vármegyei Önkormányzat, valamint Vasból az evangélikus egyház szervezete kapcsolódik be. Olyan digitális platform kifejlesztése a cél, amely azokat a szervezeteket, szolgáltatókat támogatja, amelyek ellátják az időseket, akik számára szintén segítséget nyújt ez a virtuális felület. A másik pályázaton a Pannon Egyetem zalaegerszegi karával és az osztrák Nova Egyesülettel vesz részt a vármegyei önkormányzat, aminek egyik célja a nők digitális írástudásának, eszközhasználatának felmérése.

Zala Vármegyei Zongoraversenyt rendeztek Bartók tiszteletére Zalaegerszegen

Immáron kilencedik alkalommal rendezte meg a zalaegerszegi Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola a Bartók Béla Vármegyei Zongoraversenyt, melynek hagyományai 2005-ig nyúlnak vissza. A seregszemlére a zalai zeneiskolák zongora tanszakaira járó növendékeit hívják a szervezők, ezúttal 36 diák mérette meg magát a kötelező és szabadon választott zenedarabok előadásával. A zsűriben Bognár Rita, a szombathelyi Bartók Béla AMI nyugalmazott tanszékvezető tanára és Szőllösi Judit, a Pálóczi Zeneiskola korábbi tanszékvezető tanára foglalt helyet. A délutáni eredményhirdetésen Bognár Rita értékelő összegzésében elmondta, a zenetanulás egész életre kiható élmény, mely hozzájárul a más tudomány- és művészeti területen is jó teljesítményt biztosító agyműködéshez. Szép szavakkal szólt a verseny névadójáról, a magyar zeneművészetet világhírűvé tevő Bartók Béláról, akinek születésnapja is e hónap végére esik.

Modern eljárások a nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház urológiai osztályán

A nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház urológiai osztályán bevezetett új eljárásokról és a 40 millió forintért beszerzett eszközökről tartottak sajtótájékoztatót a közelmúltban. Mint elhangzott: az urológia szakterületén olyan fejlődés zajlik jelenleg, amelyek számos műtéti eljárást is érint. Az urológiai osztályon dr. Flórián Zoltán főorvos vezetésével történik a betegellátás, mondta Dr. Brünner Szilveszter főigazgató. Dr. Tair Haissam és dr. Paukovics Diána főorvosok mellett két fiatal urológiai rezidens orvost sikerült az osztályra csábítani. A főigazgató hozzátette: endoszkópos sebészeti műtéteket eddig keveset végeztek, de már egyre nő a számuk. Az elmúlt évek beruházásának köszönhetően az urológiai ellátás egyre fejlődik, ami az urológiai műtétek több szegmensét érintik, a prosztataproblémák ellátásától és az ahhoz szükséges ultrahangkészüléken át a kősebészeten át, aminek van pneumatikus és lézersebészeti ága, egészen az endoszkópos sebészeti műtétekig.

Átadták Keszthely új, korszerű játszóterét a liget közepén

Átadták Keszthely új, modern játszóterét, amely a Helikon parkban, a korábbi kézilabdapálya helyén épült. Ez a beruházás is része a „zöld város”-projektnek. Manninger Jenő polgármester emlékeztetett: a ligetes területen elkészült a tervezett beruházások jó része, a játszótér is, melyet a közelgő jó időre tekintettel adják át az ifjaknak s a családoknak. A szükséges hatósági engedélyek rendelkezésre állnak, a környékbeliek pedig már kérték is: hadd vegyék birtokba a park ezen részét – mondta a városvezető. A ligetes területen még hátra vannak különböző munkák, amelyekre új közbeszerzési eljárást kell a városnak kiírnia. A költségeket uniós, illetve állami források biztosítják, tette hozzá a városvezető, leszögezve: a park azonban máris szebb, mint korábban volt.