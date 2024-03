Szentmihályi Imre néprajzkutatóra emlékeztek Zalaegerszegen

Szentmihályi Imre néprajzkutatóra, a Göcseji Múzeum alapítójára emlékeztek hétfőn a születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett konferencián. Szentmihályi Imre birtokos család gyermekeként, Sztankovszky Imre néven látta meg a napvilágot 1924. február 1-én Zalaszentmihályfán. Már kamaszkorában nagy érdeklődést mutatott a göcseji nép, a falvak élete, a paraszti gazdálkodás, a folklór, a mondák, dalok iránt, szívén viselte a vitenyéd-szentpáli templom renoválását, emelte ki bevezetőjében Kiss Nóra, a múzeum néprajzkutatója, aki előadásában Szentmihályi Imre munkásságáról szólt. Az intézmény fenntartója, a megyei tanács 1963-ban döntött az ország első falumúzeumának létrehozásáról, ami nagyszabású összefogással, rekord idő, öt év alatt megvalósult. A munkálatokban néprajzosként vett részt a bödei származású Barabás Jenő és Szentmihályi Imre, aki a Göcsej Múzeum éléről 1969-en köszönt le. A konferencia további előadásaiban egyebek mellett Szentmihályi Imre zalai őseiről, a Göcseji Falumúzeum alapításának körülményeiről tájékoztattak, valamint tanítványai, munkatársai emlékeztek vissza a múzeumalapítóra.

Jubileumi kiállítás nyílt Zalaegerszegen a Báthory-galériában

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Báthory István Technikumában az idei tanév a szakképző intézmény 70 éves fennállásának jegyében telik. Ebből az alkalomból nyitották meg a jubileumi kiállítást a jelenleg és egykor ott tanító rajztanárok és képzőművészek alkotásaiból a Báthory-galériában. Pusztai Zsuzsanna, a Báthory István Technikum igazgatója kiemelte, a tárlatot a Báthory-galéria gondozója, Berzsenyi Marietta matematika szakos kolléganőjük álmodta meg. A kreatív ágazaton tanítók is segítettek a kiállítás összeállításában, amely azon művészek és rajztanárok alkotásaiból mutat ízelítőt, akik az elmúlt 70 év folyamán megfordultak az iskolában. Az alkotásokat Szényi Krisztina rajzpedagógus, a Göcseji Múzeum munkatársa, a szakközépiskola egykori tanítványa ajánlotta a diákok és az érdeklődők figyelmébe.

Kiállítás és koncert nyitotta a Tavaszi művészeti fesztivált Nagykanizsán

Tavaszi művészeti fesztivál zajlik a héten Nagykanizsán. Kotnyek István festőművész, grafikus 1990 és 1996 között a Hevesi Sándor Művelődési Központ számára készített plakátjainak tárlata nyitotta a Tavaszi művészeti fesztivál programsorozatát a kulturális intézményben. Ugyanitt "Szép kikelet" címmel a Farkas Ferenc Énekegyüttes adott koncertet. A megnyitón Kazányi Anett művelődésszervező elmondta: Kotnyek István művészi érzékenységét, sokoldalú és kísérletező látásmódját – plakáttervezőként és dekoratőrként – 1975 és 2000 között a HSMK szolgálatába állította. Itt készítette az emberi intellektus és a művészi kifejezés párbeszédét tükröző plakátjait. A Tavaszi művészeti fesztivál folytatásában március 21-én, csütörtökön 19 órakor a HSMK-ban Dennis Kelly Árvák című krimijét láthatja a közönség. A Medgyaszay Házban március 23-án, szombaton 20 órakor a New Wave Sessions sorozat keretében a fiatalok kedvence Kristoaf ad koncertet.

A nemzeti ünnepen kiállítás nyílt a keszthelyi Szendrey Emlékházban

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szendrey Emlékházában a Georgikon Campuson tárlatvezetéssel egybekötött megemlékezésre várták az érdeklődőket március 15-én, Keszthelyen. Az eseményen megkoszorúzták Szendrey Júlia emléktábláját és felavatták a megújított rózsalugast. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc történéseit dr. Lukács Gábor tanszékvezető egyetemi docens, az emlékház egyik kurátora és gondozója idézte fel. Szendrey Júlia nem csupán a „feleségek felesége” volt, hanem író, költő és műfordító. Petőfi Zoltán, 1848 decemberében született fia és a második házasságából származó gyermekei is kiemelkedő irodalmi műveltséggel rendelkeztek. Mások mellett édesanyjuknak is írtak verseket, amelyeket a 2023. március 15-én megnyitott kiállítás is bemutat az emlékházban.