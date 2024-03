Sajtónapi fogadást tartott a zalaegerszegi önkormányzat

A sajtónap alkalmából villásreggelire és baráti beszélgetésre hívták a helyi média képviselőit a város vezetői a Korona Szalonba. A nemzeti ünnepre készülődés hangulatát Pál Kriszti és Svertsits (Svercsics) Tamás előadása, valamint a Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület honvédeinek jelenléte alapozta meg. Balaicz Zoltán polgármester arról beszélt, hogy mi történt 1848. március 15-én és az azt követő napokban Zalaegerszegen. Szemléletes képet festett a megyegyűlésekről, melyek a mostani bíróság épületében zajlottak, ahol több száz vagy akár ezer követ vitatta meg a közügyeket. A bécsi és a pesti forradalom híre egyaránt két nap késéssel érkezett meg a városba, vázolta a korabeli információáramlás nehézségeit, és kiemelte, mindkét hírt nagy ovációval fogadták Zalaegerszegen. Elhatározták, elhívják Deák Ferencet Kehidáról, hogy megválasszák országgyűlési követnek. Vigh László országgyűlési képviselő a sajtó szabadságáról és a szabadságról általában fejtette ki gondolatait, végül ő is megköszönte a sajtó munkatársainak munkáját, hangsúlyozva: velük együtt érnek el olyan eredményeket, amelyekre büszkék lehetnek Zalaegerszegen, a vármegyében és az országban.

Rendhagyó teadélután a Nőnek lenni akkor kiállítás alkalmával Zalaegerszegen

A zalaegerszegi Göcseji Múzeum januárban nyílt, Nőnek lenni akkor... című tárlatán kilenc olyan zalai nő életútját mutatják be a múlt századokból, akik mertek többek lenni, mint amit az akkori korok társadalma előírt számukra, illetve elvárt tőlük. Az időszaki kiállítás legutóbbi teadélutánján azoktól lehetett többet megtudni róluk, akik személyesen is ismerték őket. Szényi Krisztina, a Göcseji Múzeum kommunikációs munkatársa köszöntőjében elmondta, ilyen rendezvényt még sohasem szerveztek, tulajdonképpen a jelenlévők ötlete volt. A kiállításmegnyitót kísérő Facebook-bejegyzésekből derült ki, hogy lenne igény erre a találkozóra. Ezen felbuzdulva szervezték meg az eseményt, a múzeum első teadélutánját. A Nőnek lenni akkor… című kiállítást három kurátor, Béres Katalin és Erős Krisztina történészek, valamint Kiss Nóra néprajzkutató saját kutatásaikra alapozva álmodták meg, amelyekbe Megyeri Anna történész évtizedeken át gyűjtött forrásanyagait is beemelték. Ezt szeretnénk most bővíteni a visszaemlékezésekkel.

Újabb fejlesztés a mammográfiai centrumban Nagykanizsán

A Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház mammográfiai centrumában a betegek magas színvonalú ellátását szolgálják azok a berendezések, melyek beszerzését egy kozmetikai cég alapítványa 5 millió forinttal támogatta. Az új eszközökről a közelmúltban sajtótájékoztatón beszélt dr. Brünner Szilveszter főigazgató főorvos, dr. Novák Enikő, a mammográfiás centrum főorvosa és Borda Jánosné Andrea, az Avon Magyarország I-es Divízió vezetője. A mammográfiás centrum nagy betegforgalmat lebonyolító munkahely, ahol az elmúlt év tavaszán komoly műszerberuházás történt, emlékeztetett dr. Brünner Szilveszter. Közel 200 millió forint értékben újult meg a centrum, és a betegellátás színvonalát Nagykanizsán a csúcsra emelték. A kozmetikai cég alapítványának felajánlásából komplett klímarendszer kiépítésére, mammográfiás elektromos vizsgálóágy beszerzésére, speciális vizsgáló pisztoly és biopsziás tűk vásárlására, melljelölő dróttűk és mellmulázsok beszerzésére volt lehetőség.

A MATE2030 stratégia révén jelentősen előreléphet a hazai agrárium

Elkészült a MATE2030 stratégia, amivel a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem a jövő agrárgenerációjának képzését, az innovációk megteremtését, a tudásintenzív mezőgazdaság erősítését, a nemzeti versenyképesség növelését, a zöld jövő építését, illetve a vidék-város közötti kohézió elősegítését tűzte zászlajára. A MATE-n az elmúlt esztendőkben megújult a képzési kínálat, fejlesztették az oktatási-kutatási infrastruktúrát, s az egyetem jelentősen előrelépett a nemzetközi rangsorokban. A MATE2030 stratégia azon cselekvési terveket jelöli ki, amelyek sikeres teljesítésével tovább fejlődhet az intézmény – s így a keszthelyi Georgikon campus is –, az évtized végére pedig beérheti és akár meg is előzheti legjelentősebb nemzetközi versenytársait.