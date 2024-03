Nagy teljesítményű mikroszkópot adtak át a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban

A Fül-Orr-Gégészeti Osztály rendelőibe került diagnosztikai eszközöket hétfőn mutatták be a kórház sajtótájékoztatóján. Tavaly nyáron 21. alkalommal zajlott jótékonysági családi nap az AquaCity területén, az ott gyűjtött 11 millió forint adományból gazdagodott az egészségügyi intézmény új eszközökkel, az Ispita Alapítvány közreműködésével. A sajtótájékoztatón Gasztonyi Beáta, a megyei kórház főigazgatója elmondta, Zalaegerszeg támogatására hosszú évek óta számíthat az intézmény. , Balaicz Zoltán polgármester arról szólt, hogy a jótékonysági családi nap bevételéből az egészségügy támogatását mindig kiemelt célnak tartják. Noha nem fenntartója a város a kórháznak, mégis szoros az együttműködés, Zalaegerszeg magáénak érzi az intézményt, melynek gyógyító munkája a zalaegerszegieket is szolgálja. Vigh László országgyűlési képviselő ezúttal is köszönetet mondott az egészségügyben dolgozóknak, hozzátéve, az állam azzal tud segíteni, hogy emeli a béreket, további beruházásokkal segíti a kórházakat. Dr. Török László, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Fül-Orr-Gégészeti Osztály osztályvezető főorvosa pedig bemutatta a nagy, tízszeres felbontású képet adó mikroszkópot.