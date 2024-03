Víz világnapi versenyt rendeznek Nagykanizsán

Idén is komoly programsorozattal készül a víz világnapjára a Pannon Egyetem – Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ és a Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület. A részletekről Berta Renáta, az egyetem főigazgató-helyettese és Szabó Eszter, az egyesület elnöke számolt be. Mint elhangzott: a tavalyi nagy sikerre való tekintettel az idén is meghirdetik a nagykanizsai és környékbeli általános iskolák számára a Víz Világnapi Vándorkupát, amelynek győztese a Legkörnyezettudatosabb iskola címet is elnyeri. A 10 fős csapatoknak különböző állomáshelyeken kell teljesítenie feladatokat. A szervezők számos pályázatot is hirdetnek, ilyen többek között az óvodásoknak szóló 3D modellkészítő verseny, melynek keretében újrahasznosított anyagokból kell a Balaton témaköréhez kapcsolódó alkotásokat készíteni. Emellett fotópályázatot is hirdetnek junior és senior kategóriában víz-élet témakörben.