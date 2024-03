Idősügyi koncepciót fogadtak el Keszthelyen

Elfogadta a város idősügyi koncepcióját a keszthelyi képviselő-testület. A dokumentumban nemcsak az egészségügyi és szociális gondoskodás feladatai szerepelnek, hanem az aktív élethez szükséges szolgáltatások is. Sajtótájékoztatóján Manninger Jenő polgármester emlékeztetett: tavaly elnyerte a város Az év zalai idősbarát önkormányzata díjat, s ennek az elismerésnek igyekeznek a jövőben is megfelelni. Mint mondta, Keszthelyen is nő az idősek száma, ma már a lakosság harmadát a 60 év felettiek alkotják, ezért a helyhatóság különösen figyel erre a korosztályra. Nemcsak az egészségügyi problémák megoldásában segítenek, hanem például a nyugállományba vonulás utáni közösségi és társas kapcsolatok biztosításával is, erre szolgálnak a különféle szakkörök és klubok. A rászorulóknak pedig számos szolgáltatást nyújtanak, az idősotthon fenntartása mellett napi egyszeri meleg étkezést biztosítanak, akár házhoz szállítással is – sorolta Manninger Jenő.