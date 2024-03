Örömtánc, séta és előadás időseknek Nagykanizsán

Az idősek egészséges életmódjáról, sportolási lehetőségeiről is hallhattak előadást azok a nyugdíjasok, akik ellátogattak a Hevesi Sándor Művelődési Központban, ahol "Mozgással-Tudással az Aktív Időskorért" címmel rendeztek összejövetelt számukra. A délután során örömtánc és egy kiadós séta is szerepelt a programban. A rendezvényt Balogh László polgármester, mint az idősügyi tanács elnöke nyitotta meg, aki arról beszélt, hogy a sportolás és az egészségmegőrzés mellett, a közösségi kapcsolatok ápolása is fontos, hiszen harmóniát csak akkor lel az ember, ha testében és lelkében is egyensúly uralkodik. A megnyitót követően Hajas Éva oktató vezette be a nyugdíjasokat az örömtánc rejtelmeibe, majd Horváthné Gelencsér Edit nyugalmazott népművelő, testnevelő tartott előadást az időskori egészségmegőrzés témakörében. Ezt követően közös sétára indultak az idősek a HSMK-tól egészen a MAORT-telepig.