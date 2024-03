Élnek köztünk önzetlen környezetvédők, akik nem csak óvják a természetet, hanem szabadidejükből is áldoznak arra, hogy segítsék a veszélyeztetett állatfajok életben maradását. A megyeszékhely kedvelt kirándulóhelyénél, az Alsóerdő és az Aranyoslapi tó között megépített békaterelő fóliakerítés mentén az önkéntesek kora reggel, napközben, este és éjszaka is vödrökbe szedik össze a kétéltűeket és viszik őket át a tóhoz ívni, illetve dolguk végezte után vissza az erdőbe. Ők a természetvédők. De minek nevezzük azokat, akik nem röstellik a szemetüket kifuvarozni az erdőbe, s mintegy gúnyolódva mások igyekezetén, éppen a fóliakerítés és a békagyűjtő vödör mellé pakolják. Mint a képünkön látható kimustrált gyerekülést. Ezzel az erővel és benzinnel a szeméttelepre is vihették volna, ráadásul a lomtalanítás is nemsokára kezdődik - igaz, ott már olyan hosszú a lista, mit nem visznek el, hogy nehéz követni.

Aranyoslapon felébredtek a nünükék is

Fotó: Fincza Zsuzsa