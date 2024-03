Rengetegen panaszkodnak, hogy nem működik a Facebook. Kedd délután fél 5 körül számítógépen és telefonon is kidobta a bejelentkezett felhasználókat a közösségi oldal, ahová nem is tudnak visszajutni a pórul járt emberek. Aki az újbóli bejelentkezéssel próbálkozik, hibaüzenetet kap: "Sorry, something wet wrong".

Közben a Facebook üzenetküldő alkalmazásánál, a Messengernél is ugyanez a helyzet, illetve a Metához tartozó alkalmazásoknál is, tehát az Instagram sem működik jelenleg. Megoldást pedig a jelszóváltoztatás sem jelent. A problémát már több százezren jelezték, a fejlesztők bizonyára a hibát rövidesen helyrehozzák. Nincs más egyelőre, mint várni.

Facebook-on közben az alábbi üzenet fogadja a felhasználókat: "A Facebook hamarosan ismét elérhető lesz. A Facebook karbantartás miatt átmenetileg nem érhető el, de pár percen belül helyreáll. Amíg vársz, tudj meg többet arról, hogy miért látod ezt az üzenetet. Köszönjük a türelmedet, míg fejlesztjük az oldalt."