A távleolvasós mérőberendezésekből a LÉSZ Kft. egyre többet szerel fel, közölte érdeklődésünkre a Zalaegerszegen közel négyezer – ebből 734 önkormányzati tulajdonú – lakást kezelő cég ügyvezető igazgatója, Pais Kornél.

Az előzményekről szólva felidézte, hogy évekkel ezelőtt a Zalavíz Zrt.-vel kezdtek közös projektbe a vízórák mobilnetes távleolvasásának próbájára. Az adatok a Zalavízhez érkeztek, ráadásul a rendszer képes volt riasztani is, ha valami rendellenességet észlelt, például a hirtelen megugró, vagy nonstop állandóvá váló fogyasztás miatt, ami csőtörésre is utalhatott. A megoldást egy 33 lakásos Átalszegett utcai társasházban próbálták ki, sikerrel. A főmérők távleolvasását a Zalavíz azóta is mind nagyobb számban alkalmazza.

Ez a megoldás a nyilvánvaló kényelem, gyorsaság mellett minimalizálja azt a különbséget, ami abból adódik, ha a mérőórákat nem közel egy időben olvassák le. Ez pedig nagyon gyakran előfordul, hiszen sok esetben csak többszöri próbálkozás után sikerül bejutni lakásba, és feljegyezni az óra állását. Emiatt a mellékmérők összegzett adatai eltérnek a főmérő által mutatott értéktől. A távleolvasással ez különbség egy-két százalékra, a hibahatáron belülire csökkenthető.

A zalavizeshez hasonló technológiát vezetett be a LÉSZ Kft., de kevésbé ipari jellegűt, ám ennélfogva lényegesen olcsóbbat. Olyan vízmérők felszerelést kezdték el, amelyek adatait úgy lehet megismerni, hogy ehhez nem kell belépni a lakásba. A leolvasásukhoz elegendő, ha a lépcsőházban végigmennek a vízórák rádiójeleit felfogó készülékkel, egy laptoppal, amivel aktiválni, “ébreszteni” lehet a leolvasáshoz a mérőórát. Természetesen az órát a lakás tulajdonosa is le tudja olvasni, mert egy gomb megnyomása után 10 másodpercig mutatja a mért értéket, utána pedig a készülék kikapcsol.

Jelenleg 80 önkormányzati lakásban működnek ilyen vízmérőórák, és ez évben további 27 lakást szerelnek fel velük, mégpedig azokban, ahol amúgy is esedékes a csere. Ez a művelet azonos, mint a hagyományosnál, de a 8-10 évig használható rádiós szerkezet annak két-háromszorosába kerül. A cél, hogy ott, ahol a lakáson belül van a mérőóra, ilyen távleolvasásra térjenek át, és ez közel 300 lakást jelent.

A LÉSZ Kft. jelenleg 57 millió forint tartozást tart nyilván (tíz éve még 170 millió volt), ebből 9-10 millió forint a közüzemi díj, amibe beletartozik a víz is, amit havonta olvasnak le. Ezért a távleolvasással jelentős időt, és ezzel persze költséget is lehet megtakarítani, hiszen bármikor megismerhető az aktuális vízfogyasztás, nem kell igazodni a lakóhoz, hogy mikor lehet otthon találni. Ily módon a rádiós órák rövid idő alatt behozzák az árukat.

Pais Kornél azt is elárulta, hogy a távleolvasás megjelent már hőmennyiség mérésénél, azaz a fűtési költségek megosztásánál is teret nyer. Ebbe az irányba terel a jogalkotó is, ugyanis a januárban megjelent kormányrendelet kötelezően írja elő a ház-központifűtéses társasházak számára a fűtési költségosztók felszerelését 2025 elejéig. Ez alól csak akkor mentesül a lakóközösség, ha számítással igazolják, hogy ezt gazdaságosan nem lehet megoldani. A közelgő jövőt jelzi azonban, hogy fűtési költségmegosztókból már csak rádióst, távleolvasóst lehet kapni.

Apró lépések ezek az okosotthonok felé…