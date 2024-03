A januári és februári programok után márciustól folytatódnak a rendezvények Nován. A hónap második hétvégéjén közösségi munkát tervez a hegyen a Novai Borkultúráért Egyesület, március 10-én, vasárnap pedig megtartják a Karikázó napot immár harmadik alkalommal. A nap népviseletes szentmisével kezdődik, 10.15-kor a meghívott táncegyüttesek mutatkoznak be, majd mozgásos népi játékokat tanulhatnak a gyerekek, illetve éneket tanít Navratil Andrea Liszt Ferenc-díjas népdalénekes.

Emellett márciusban megtartják a megemlékezést a nemzeti ünnepen, lesz borverseny, illetve húsvéti dekoráció készítése és csokitojásosztás. Áprilisban a költészet napját tartják meg, de lesz Szent György-napi táncház is. Májusban a Nováért Alapítvány szervezésében ünneplik az anyák napját, kirándulást szervez a salomfai hegyre a Novai Borkultúráért Egyesület, megrendezik a hegyi búcsút, valamint Szent Orbán-napi táncház és gyereknap is szerepel a tervben. Június 4-én a trianoni évfordulóra emlékeznek, júliusban, a második hétvégén 35. alkalommal rendezik meg a hagyományos aratónapokat. Idén háromnapos lesz az esemény, szombaton a hagyományos kézikaszás aratóversenyre kerül sor és a népzene, néptánc kerül előtérbe, de emellett tartanak a fiataloknak bált, vasárnap pedig számos zenés és más műsor várja a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt.

Júliusban lesz még Nován falunap és színjátszótábor is, augusztusban családi napot szerveznek a hegyen, a művelődési házban napközis tábor várja a gyerekeket, de sanzonestet is hirdetnek majd és e hónapban tartják a templomi búcsút. Szeptemberben lesz szüreti felvonulás, megrendezik a népmese napját, októberben az idősek napját, valamint emlékeznek az aradi vértanúkra és az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára. Novemberben Márton-napot rendeznek, decemberben az adventi hétvégéken készülnek a karácsonyra, de lesz vásár és Mikulás-ünnepség is.