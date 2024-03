Szakál Ferenc rendőr alezredes, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység Irányítási Központ osztályvezetője minap a Balaton Régió Közbiztonságáért díjat vehette át a Balaton Fejlesztési Tanács legutóbbi ülésén.

– Már a rendőrségnél töltött első napom is a tóról szólt, mert Keszthelyen álltam szolgálatba, mégpedig nyáron – idézte fel, amikor az elismerés kapcsán visszatekintésre kértük.

Szakál Ferenc Gógánfán gyerekeskedett, lakott Zalaszentgróton, kereskedelmi iskolába járt Zalaegerszegen, és itt is él immár 18 éve. A családja házát szinte saját maga építette fel. Ez a hobbija. Imádja a fizikai munkát, sikerélményt ad, magyarázta, de lépjünk vissza az időben.

Érettségi, sorkatonai szolgálat után Zalaszentgróton áruforgalmi előadóként dolgozott a ruhaipari szövetkezetben.

– Nem akartam ott megöregedni, kevés volt a munka, meg a fizetés is szerény, én meg azt szeretem, ha van tennivalóm, szerencsémre megláttam az újságban, hogy lehet rendőrnek jelentkezni.

Semmit nem tudtam a rendőrségről, de biztos munkahelynek látszott, ahol nem fogok unatkozni. Ezt aztán a későbbi tapasztalataim alá is támasztották, hamar megéreztem, hogy rátaláltam a helyemre, megfelelt a habitusomnak is – mondta.

– Így kezdődött, 23 évesen, 1992 június elsején álltam szolgálatba, épp a nyári szezon kezdetén. Ősszel már mentem a tiszthelyettesi iskolába, a következő évben pedig a rendőrtiszti főiskolát kezdtem el munka mellett, és 1997-ben diplomáztam – sorolta a lépcsőfokokat.

Közben Keszthelyről Zalaszentgrótra került, ahol 1995 novemberétől az őrsparancsnok-helyettesi feladatot bízták rá. Innen hívták a főkapitányság közrendvédelmi osztályára 2001-ben. A ranglétrán hamar elindult felfelé: főelőadó, osztályvezető, majd osztályvezető lett.

– Ehhez az osztályhoz tartoznak a közterületi járőrök, a körzeti megbízottak, a kiemelt rendezvények biztosítása. Ez a rendőrség szatócsboltja, mert ez felel mindenért, aminek nincs külön szakterülete – jellemezte szemléletesen.

A tevékenységirányítás vezetését 2013 márciusában bízták rá, harminc munkatárssal fogadják a 112-re érkező bejelentéseket, ha a rendőrségtől, vagy a tűzoltóktól kérnek segítséget.

A balatoni régióval kapcsolatos feladatok koordinálását az érintett négy megye évente egymást váltva látja el.

– Kora tavasztól egészen késő őszi adódnak ezzel tennivalók. Készülünk a rendezvényekre, figyelünk az időjárásra is, mert ezek komolyan befolyásolják a forgalmat a tó környékén, hogy hol, melyik településnél kell számítani nagyobb tömegre, gépjárműforgalomra – említett egy példát.

A tapasztalat szerint csütörtöktől vasárnap estig nagy a terhelés, de Zala kicsit szerencsés, mert általában Somogyban tartják a tömegeket vonzó zenei fesztiválokat. E téren nagy visszaesést hozott a világjárvány, az viszont a rendőri munka eredménye, hogy a közbiztonság napjainkra kiemelkedően jó lett.

– A Balaton Fejlesztési Tanács anno célul tűzte ki, hogy Közép-Európa legbiztonságosabb tava legyen a Balaton, ez ma már realitás. Jobb évben még strandlopás sincs. Ez nagy eredmény, hiszen a kilencvenes évek elején a bűnözők leköltöztek a szezonban a tó mellé. Rendszeresek voltak a gépkocsilopások, a zsebtolvajok taroltak, a strandon nem voltak biztonságban az értékek, betörők és besurranók fosztogattak – sorolta.

Hozzátette, a javulásban azért szerepet játszott az idegenforgalom átalakulása is. Sok szálloda teljes körű szolgáltatást nyújt, ezért a vendégek egy része ki se lép a hotel ajtaján, ez aztán érződik a vendéglátóhelyek, strandok, utcák forgalmán is. A polgárőrök aktivitása is sokat nyomott a latba, tette hozzá.

Arról is beszélt, hogy nyaranta rendszeresen tartanak fokozott ellenőrzéseket, szükség esetén az erőket koncentrálva, együttműködve a többi megyével.

– Kockázatelemzés alapján választjuk ezek célját, az ittas vezetők kiszűrését, vagy a kábítószerárusok elleni fellépést – említett példát. Azt is elárulta, hogy ezt a koordinációs feladatot immár tíz éve ő látja el. Nos, ennek is szerepe volt a kitüntetés elnyerésében.