Az újdonságról az ötven éve működő intézménynél szerdán, a helyszínen tartottak tájékoztatót. Galbavy Zoltán, a térség önkormányzati képviselője bevezetőjében kitért rá, hogy a félmillió forintot meghaladó értékű munkálat anyagi támogatója, a 2016 óta működő Zrinszki Alapítvány számos alkalommal segített már. Támogatott sportegyesületet, kórházat, zenei rendezvényt, részt vett több ezer fa elültetésében, valamint hozzájárulásával újult meg a városban az összes óvoda udvara. Két gyermekintézmény pedig KRESZ-parkkal is gyarapodott az alapítvány által, elősegítve ezzel is a gyerekek biztonságos közlekedését. A kétszintes épületben működő Szent László utcai óvoda megközelítése nehézkessé vált, mióta csak az emeleti rész van használatban, amit a gyerekekkel, illetve babakocsival érkező szülők lépcsőn tudtak megközelíteni az északi oldalról. Ezért vetődött fel az ötlet, hogy az udvar irányából, a kaputól építsenek ki akadálymentes bejáratot. Ehhez az udvarra vezető déli oldali kaput átalakították és térköves járdát építettek ki, ily módon már babakocsival is gond nélkül meg lehet közelíteni az épületet.

Zrinszki Mónika, a Zrinszki Alapítvány kuratóriumi elnöke arról szólt, hogy az 510 ezer forint értékű beruházást a Zalaegerszegi Patrióta Klub támogatásával finanszírozták, a munkálatokban szülők, illetve önkéntesek segédkeztek a kivitelező Kiss István Mester 2022 Kft. szakembereinek.

A város óvodáinak jelentős támogatást nyújtott eddig is a Zrinszki Alapítvány, emelte ki Biró Veronika, a Belvárosi II. Számú Óvoda intézményvezetője az újdonság kapcsán. Az akadálymentesítéssel sokak kérése teljesült, és vált ezzel egyszerűbbé a közlekedés, tette hozzá.