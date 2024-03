Az internetes világ veszélyeiről és az adatok védelmének fontosságáról beszélt a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Technikuma 11. évfolyamos és végzős diákjainak a nemzeti versenyhatóság elnöke, Rigó Csaba Balázs. A rendhagyó tanórán olyan technikákat is megismertetett velük, amivel elkerülhetik a fiatalok a nagy technológiai és digitális óriásvállalatok célzott reklámjait, így az indokolatlan vásárlást. A program célja, hogy kevésbé legyenek kiszolgáltatottak az internethasználók, s figyelmesen bánjanak személyes adataikkal.

Rigó Csaba Balázs mesélt a Digitális Tinik programról, ami az oktatást tűzte ki célul

Rigó Csaba Balázs óvatosságra int a digitális világban, ne adjuk ki a személyes adatokat

- Tavaly volt a tesztüzem, idén pedig hivatalosan is meghirdettük a Digitális Tinik programot, eddig már több mint hatvan iskola jelentkezett országszerte – tájékoztatott a hivatal elnöke. - Az interneten a leggyengébb láncszem maga a fogyasztó. A felelőtlenül kiadott adatokból a nagy technológiai cégek profilt építenek, amit reklámcéllal értékesítenek. Ez az úgynevezett zéróáras modell, ami egyáltalán nem ingyenes, ugyanis a figyelmünkkel és az adatainkkal fizetünk. Legjobb megelőzés, ha nem adjuk meg a kiemelten védett adatainkat, amelyekre egyáltalán nincsen szükség, hogy vásároljunk az interneten. A mesterséges intelligencia hipergyors fejlődésével sajnos rossz célra is felhasználhatják ezeket a digitális adatokat, amiért nagy harc folyik. Az adatgyűjtés éppen a tisztességes kereskedelmet folytatók kárára történik. Érzelmileg hatni és vásárlásra késztetni nem éppen tisztességes magatartás, hanem inkább pszichikai ráhatás. Rengeteg eszközt használunk, de sokan nem tudják, hogy például az „összes süti engedélyezésével” nyomon követnek minket és felépítik a felhasználói szokásainkat. A gyermekek, az idősek, a betegek és a családok védelme több mint tízéves múltra tekint vissza a GVH életében, eljárásaink során mindig kiemelt védelmet élveznek a sérülékeny fogyasztói csoportok. A digitális kereskedelem jogszabályai nehezen követhetők, így fontos az oktatás, az edukáció, ezért figyelünk rájuk több csatornán.

Harcban a technológiai óriásokkal

- A GVH fellépett már többek között a Google, a Facebook, a TikTok, a Booking ellen és legújabban a Temut is vizsgálja. Miért helyeznek erre ilyen nagy hangsúlyt és milyen eredmények születtek?

- Sokszor elhangzik, hogy Magyarország kis nyitott gazdasággal rendelkezik, ám ne feledjük, hogy kicsi a bors, de erős. Tavaly például a TikTok az ellene lezárult versenyfelügyeleti eljárás eredményeként olyan vállalásokat tett, aminek globális hatása lesz. A kínai tulajdonú cég vállalta, hogy az interneten öt bejegyzésből maximum egy, vagyis 20 százalék lehet a reklám. A lineáris média világában létezik olyan kitétel, hogy 60 perc alatt maximum 12 perc reklám tűnhet fel, a közösségi média világában (interneten) ilyen még nem volt.

A Gazdasági Versenyhivatal a TikTok ellen is eljárást indított.

Emellett a TikTok fiataloknak szóló videóoktatást és globális adatközpont létrehozását vállalta. Egyszóval a GVH kiemelt figyelmet fordít a jelentős számú fogyasztó és vállalkozás érdekeit és piaci helyzetét befolyásoló, nagy technológiai vállalkozások és online platformok piaci magatartásainak vizsgálatára. Legújabban a szintén kínai Temu kereskedelmi gyakorlatát vizsgáljuk versenyfelügyeleti eljárásban.

- Ön 2020 óta, négy éve a Gazdasági Versenyhivatal elnöke. Milyen intézkedések történtek ebben a gazdaságilag és lelkileg sem könnyű időszakban? Mennyire értékeli sikeresnek a hivatal működését?

- A pandémia ideje alatt hoztunk néhány gyorsító intézkedést éppen a járvány miatt. Gondolok itt például arra, hogy a gyorsteszteket ne csak a gyógyszertárakban érjék el. Vizsgálatot folytattunk, jogalkotási javaslatot tettünk, s amint hatályba lépett a vonatkozó rendelet és a gyorstesztek elérhetők lettek a kiskereskedelmi láncokban vagy a benzinkutakon, jelentősen csökkent az áruk. Folytattuk természetesen a hagyományos versenyfelügyeleti eljárásainkat, a kartellek elleni küzdelmet, a gazdasági erőfölénnyel való visszaélések meggátolását, az összefonódás ellenőrzését, hogy ne alakuljanak ki monopóliumok. Egyike vagyunk Európában a kilenc, fogyasztóvédelemmel is foglalkozó nemzeti versenyhatóságnak. Magyarországon a fogyasztóvédelem több pilléren áll: a lokális ügyekben a kormányhivatal vármegyei fogyasztóvédelmi hatósága jár el, a pénzpiacot a Magyar Nemzeti Bank figyeli, országos kiterjedésű, a tisztességes versenyt befolyásoló megtévesztésnél pedig a Gazdasági Versenyhivatal folytat vizsgálatot és akár szankcionál is. Minden idők egyik legnagyobb bírságát, két és fél milliárd forintot szabtunk ki például 2021-ben a Bookingra, a holland multicég több ponton is megsértette a szabályokat. Befizették a bírságot és vállalásokat tettek, amelyeket éppen ellenőrzünk.

Az infláció visszaszorításában nagy szerepe volt az Árfigyelő rendszer bevezetésének

- Az Ön javaslatára született meg az online Árfigyelő rendszer , amely már mintegy 2000 élelmiszertermék napi árait mutatja. A fogyasztók pénzt és időt spórolhatnak, nem mellesleg pedig az infláció letörésének egyik fontos eszköze is volt. Milyen folyamat vezetett a létrehozásához?

- Másfél év alatt olyan vágtató infláció alakult ki hazánkban, amire senki nem számított, s ezt meg kellett fékezni. A 2022. decemberi 44,8 százalékos csúcshoz képest 2024 februárjára, alig 14 hónap alatt kevesebb mint huszadára, 2,2 százalékra zuhant az élelmiszerárak emelkedésének üteme. A rendkívül gyorsan felfutó infláció egy kifejezetten kínálati sokk alapú folyamat volt, ami a pandémiával indult, majd az orosz-ukrán háború, az energiaválság, a brüsszeli szankciók és számos egyéb tényező tovább fokozták az inflációs nyomást. Kézenfekvő volt, hogy a nemzeti versenyhatóság is aktívan bekapcsolódjon a küzdelembe. Joggal merült fel a kérdés, hogy volt-e elegendő verseny az élelmiszeriparban, illetve az értéklánc szereplői hogyan viselkedtek az árképzésük során. Kettő gyorsított ágazati vizsgálatot indítottunk 2023 tavaszán, ezekben tej és tejtermékek, valamint a tartós élelmiszerek teljes értékesítési folyamatát néztük át. Az volt a gyanúnk, hogy a kereskedők az ársapkás termékeken elszenvedett veszteséget esetleg más termékeken terítették szét, illetve úgynevezett profit hajtotta infláció alakult ki. Találtunk olyan termékeket, amelyeknél az átlagos nyereség megtöbbszöröződött. Akkor javasoltam a kormánynak, hogy az árak átláthatóságára és összehasonlíthatóságára segíthet kordában tartani az inflációt az Árfigyelő rendszer bevezetése. Úgy gondoltuk, hogy a magyar piac sajátosságait és a kiugróan magas áremelkedést figyelembe véve ez a rendszer sikeres lesz. Így is lett, ugyanis a rendszer ádáz árversenyre kényszerítette a legnagyobb áruházláncokat.

Több mint kétszáz élelmiszer árát hasonlíthatjuk össze az Árfigyelő rendszer segítségével.

Az Árfigyelő a fogyasztóknak sokat segít, ugyanis a családok megtervezhetik a bevásárlást, tudatosabban dönthetnek, pénzt és időt spórolhatnak. A rendszer térképes boltszűrőjével a környezetünkben található üzletekben kapható termékek között is lehet keresni. Nem drasztikus jogszabályi beavatkozásról beszélünk, mégis, a jegybanki és a kormányzati intézkedések mellett az Árfigyelő nagyban hozzájárult az élelmiszerárak emelkedésének megfékezéséhez. Sikerét mutatja, hogy újabban a szlovák kormány érdeklődik iránta és szeretnék átvenni az Árfigyelőt. A GVH az ötletadó és működtető, a rendszert az állam fejlesztette ki, több minisztérium aktív együttműködésével – fogalmazott Rigó Csaba Balázs.

A Magyar Compliance Akadémia a tisztességes versenyért

A GVH további fontos intézkedésként 2024-ben elindította a Magyar Compliance Akadémiát.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a megnyitó eseményen arról beszélt, hogy az infláció sikeres visszaszorítását követően 2024-ben a kormányzat fő célja a gazdasági növekedés helyreállítása lesz. Rigó Csaba Balázs a rendezvényen hangsúlyozta: „A tiszta verseny a gazdaság mozgatórugója, és egyben a leghatékonyabb fogyasztóvédelem”. A hivatal rendezvénysorozatának elsődleges célja, hogy segítse a gazdasági szereplők, vállalkozások jogkövető magatartását, ezzel is hozzájárulva a gazdasági növekedés helyreállításához. A második rendezvény március 27-én, szerdán lesz.

A GVH a megfelelési programok kidolgozását fontos prevenciós lépésnek tartja, amit a nagyvállalatok meg tudnak fizetni, a kisebb szereplők azonban nem ismerik azokat. Fontos feladat tehát a kkv-k tájékoztatása, mondta végezetül lapunknak a GVH elnöke, aki az interjú végén kiemelte: „Áldott húsvétot kívánok a Zalai Hírlap minden kedves munkatársának és olvasójának, illetve minden zalainak”.

