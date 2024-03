A konferencián az MCC szakmai főigazgató-helyettese, Constantinovits Milán a tehetséggondozást választotta előadása témájául. Elmondta, a tehetséggondozás csak együttműködésben valósítható meg, a partnerek közt az iskola, a család, a kortárs környezet mellett ott van az MCC képzési programjainak palettája is. Felhívta a pedagóguskonferencia résztvevőinek figyelmét arra is, hogy a legifjabb, Z-generáció figyelmét egészen más módszerekkel lehet felkelteni, mint az előttük járókét, ebben az MCC élménypedagógia eszközei segíthetnek. Az MCC támogató missziót igyekszik betölteni a hagyományos pedagógiai szerepeket és az iskola funkcióját illetően is, hangzott el a konferencián.

Setényi János, az MCC Tanuláskutató Intézetének igazgatója előadása előtt lapunknak elmondta, a nemzetközi tanuláseredményességi mérésekről, azok közül is a PISA felmérésről beszél a zalai hallgatóságnak, felhívva a figyelmet arra, hogy a mérések eredményei gyakorta nem összehasonlíthatók, hiszen más-más szempontok szerint monitorozzák a diákok megszerzett tudását. A PISA több mint két évtizede került a szakmai közérdeklődés homlokterébe, amely a nemzeti kormányoknak is irányadó az oktatás eredményességét illetően. Setényi János a történelmi háttérre is rávilágított, amellett, hogy a következtetések óvatos kezelésére buzdította a zalai pedagógusokat.

Fegyverneki Gergő egyetemi oktató, digitális pedagógia szakértő gyakorlatias módszertani ötletekkel érkezett az MCC konferenciára, amelyek a gyerekek érzelmi intelligenciáját fejlesztik, összefüggésbe hozva a társas boldogulással, a tananyagi sikerélménnyel. A sikerélmény csökkentheti a tanulói szorongást, ami gyakran a digitális függőségbe űzi őket, ami virtuális menedékként funkcionál számukra. Szó esett arról is, hogy Chapman öt szeretetnyelve hogyan alkalmazható az iskolában, amivel a gyerekek szubjektív jólléte segíthető.

https://www.zaol.hu/orszag-vilag/2024/03/junius-vegeig-lehet-jelentkezni-az-mcc-egyetemi-programjaba

https://www.zaol.hu/helyi-kozelet/2024/03/tudomanyos-diakkonferenciat-rendezett-az-ady-iskola-izsak-imre-alapitvanya-zalaegerszegen

https://www.zaol.hu/helyi-kozelet/2024/02/quo-vadis-europa-nezopontok-es-velemenyek-europa-jovojerol

https://magyarnemzet.hu/belfold/2024/03/kiemelkedo-karrierlehetoseget-kinal-az-mcc-egyedulallo-programja

https://hu.wikipedia.org/wiki/Mathias_Corvinus_Collegium