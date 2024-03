Mint azt Bedike Tibor szervező elmondta: a 80 minta 22 gazdától érkezett, a zsűri külön értékelte a törkölypálinkákat, illetve a különböző gyümölcspárlatokat. Ez utóbbiakból viszonylag kevés minta érkezett, a tavalyi időjárás ugyanis többször is megtépázta a gyümölcsösöket.

A maratoni kóstolást követően végül 36 arany, 23 ezüst, 17 bronz és 4 oklevél minősítést osztott ki a négytagú - Pásti Katalin, Lovas Tibor, Völgyi Zoltán és Boa Gyula alkotta - zsűri.

A falu legjobb pálinkája címet Széphegyi Sándor bakator törkölypálinkája érdemelte ki, míg a térség legjobb pálinkájának Czinki Ferenc királylányka törkölypálinkáját választották. A verseny legjobb törkölypálinkája címet Borbás Sándor merlot törkölye gyűjtötte be, a legjobb gyümölcspárlat pedig Árok László körtepálinkája lett.

A program közös vacsorával zárult, ahol természetesen lehetőség nyílt a versenyre nevezett párlatok kóstolására is.