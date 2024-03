Lentiben csütörtökön tartották meg az ünnepséget az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 176. évfordulója alkalmából. A megemlékezésen az 1848-as emlékműnél Horváth László, a város polgármestere mondott beszédet, melyben úgy fogalmazott, hogy a magyar történelem egyik legfelemelőbb pillanatát, óráit, napjait élték át a márciusi ifjak, akik elindították a forradalmat és szabadságharcot, melyhez csatlakozott az egész ország, mely magasztosságában, történelmi szükségszerűségében sodró lendületében, a nemzeti függetlenség kivívásának akaratában, hősiességben, hazaszeretetben, összefogásban addig példa nélküli volt. Szellemét és szereplőit azóta is megbecsüljük, s történelmünk legdicsőbb eseményei közt tartjuk számon.

- A forradalmi eszmék eredményességéhez kellett még az addig ritkán tapasztalt összefogás és egység, amire ma is szükség van – fogalmazott. - Tanulnunk kell az őseinktől elszántságot, elhivatottságot, tanulnunk kell a múlt buktatóiból és tudnunk kell, hogy a közösség sokkal erősebb, mint azok, akik megosztják és egymás ellen fordítják az itt élő embereket. Hiszem, hogy Magyarországnak és az itt élőknek a nehézségek ellenére továbbra is biztos lesz a jövője és érdemes lesz itt dolgozni, itt élni, családot alapítani. Ehhez nem kell hősnek lenni, mint a 48-as honvédeknek. Viszont kell, hogy legyen bátorságunk a múltba nézéshez és a dicső múlt jelent segítő, jövőt építő tanulságaként segítségen az építésben, hogy eredményes pályát futhassunk be családunk, városunk és hazánk javára.

A rendezvényen a Lenti Általános Iskola és Gimnázium Vörösmarty Mihály Tagintézményének diákjainak adtak emlékező műsort, majd koszorúzással ért véget az esemény.