Dupla telt házas, azaz nagy sikerű előadáson van túl a társulat, ám így is izgatottan várják a zalaegerszegi bemutatót. Szeptemberben és karácsony előtt Sümegen, a Kisfaludy Sándor Művelődési Központban léptek fel, s több hazai fellépést is szeretnének. A tehetséges csoportnak külön megtiszteltetés, hogy Kautzky Armand érdemes művész sűrű elfoglaltsága mellett is vállalta a velük való közös játékot. S hogy miként is született a darab, arról már a csoport művészeti vezetője, Oláh Tamás mesél. Előtte azonban még idézzük fel a kezdeteket, ugyanis több mint két évtizedes múlt, fellépési és szervezési tapasztalat kellett ahhoz, hogy a mostani, nem mindennapi kortárs táncszínházi produkció megvalósulhasson. Oláh Tamás sokak számára nemcsak Mutyi bohócként, hanem az Albatrosz Táncegyüttes egykori táncos alapítójaként, majd később a Féltucat Paródia csoport oszlopos tagjaként ismerős.

Varga Dorina és Náhol-Varga Noémi a színpadon

- Talán emlékeznek még az olvasók egyik legnagyobb bemutatkozásunkra: a tizedik jubileumi Ki mit tud? műsorában élőben szerepeltünk, hárommillió tévénéző előtt lépett fel a Féltucat Paródia. Tíz évig jártuk az országot, több száz táncos-párbeszédes fellépésen voltunk túl, előfordult, hogy szilveszterkor 5-6 jelenésünk volt. Fiatalokként nem munkának fogtuk fel, hanem szórakozásnak. Molnár Árpádtól tanultuk meg, hogyan menedzseljük magunkat. A fiatal tehetséggel, a mára országszerte népszerű Bödőcs Tibor humoristával és osztálytársával, Ádámmal a Zrínyi-gimnázium alapítványi bálján találkoztunk először, majd kérésünkre csatlakoztak hozzánk, öt évig együtt jártuk rendezvényekre. A mai napig jó a kapcsolat közöttünk.

Amikor Tamás már nem érezte magát annyira fittnek és fiatalnak a kánkánhoz, elkezdett gyermekműsorokat készíteni, így lett ő a kicsik körében híres Mutyi bohóc. A Féltucat utolsó fellépése, hattyúdala talán éppen Bödőcs Tibor lakodalma volt, emlékszik vissza a nívódíjas koreográfus-rendező.

Náhol-Varga Noémi és Reicz Virág. A fehér és a fekete, akár a lelkünk sötét és világos oldala

- Egyik fellépésem során Türjén egy tanárnő kérdezte meg, hogy lenne-e kedvem az iskola 7-8. osztályos diákjait kortárs táncra tanítani, amit szívesen vállaltam el 33-34 évesen. Velük már táncszínházi produkcióban gondolkodtam, a „Grease” előadással több versenyen nyertünk. Világ életemben közvetlen voltam, nagyon könnyen megtaláltam a gyerekekkel a közös hangot. Később hívtak Mihályfára, ahol 6-7 évig tanítottam a művészeti iskolában, majd azzal párhuzamosan Zalaszentgrót és végül Sümeg következett. A sümegi csoport gyakorlatilag a kezem alatt nőtt fel az elmúlt tizenöt évben, nagyon tehetséges táncosok ők is. Velük együtt ez az ötödik táncszínházi produkcióm, mellette folyamatosan járunk táncversenyekre is, ahonnan arany, ezüst minősítéseket kapunk.

A tánckar a színpadon. Jelenet az Omega-dalokat megszólaltató táncjátékból

- Miért éppen Omega? És miért a magyar James Bond, Kautzky Armand a közreműködő?

- „A Napot hoztam, csillagot” című produkciónk leginkább az Omega Oratórium és Testamentum című albumának dalaira épül, de persze felcsendül egy-két elmaradhatatlan sláger is. A Testamentum az együttes utolsó, tizenhetedik nagylemeze, 2020-ban adták ki, s szinte egyből platinalemez lett. A darab a lelkünk folyamatos harcáról szól, arról, hogy a bennünk élő démoni vagy angyali hangot hagyjuk érvényesülni. A főszereplő táncos a színpadon saját küzdelmét mutatja be. A darab színpadra állításában Náhol-Varga Noémi és Szládovics Fanni segített nekem. Ezen kívül mindig számíthatok Cseh Richárd, a Hevesi Sándor Színház táncosa, a budapesti Paksa Eszter balettművész és Bakó Gábor táncművész, koreográfus szakmai támogatására. Nagy szeretettel emlékezünk Forgács Márta balettmesterre, táncművészre, aki sok éven át tanított balettet a lányoknak. Márta néni volt a segítő és őszinte kritikusom egyben. S hogy miképpen került a képbe a legendás színművész? Sokáig tanakodtunk, hogy ki legyen a prózai rész főszereplője. Nagyon hálás vagyok, hogy Kautzky Armand elvállalta a közös munkát. Eléggé izgatottan kerestem, vajon mit szól egy vidéki tánccsoport felkéréséhez, ám azonnal igent mondott. Ő a dalszöveg-részleteket adja elő verses formában, a táncosokkal így kommunikál a színpadon. A tapasztalatok szerint jól érzi magát velünk, s az ő közreműködése külön színfolt a darabban. Külön köszönet Trunkos Andrásnak, az Omega együttes menedzserének, aki áldását adta az ötletünkre. Úgy érzem, ez a darab tulajdonképpen megkoronázása eddig táncoktatói, koreográfus pályámnak.