Németh János keramikus művész zalai elhivatottsága

Derű és humor a szobrokon

Fotó: Pánczél Petra

A május 25-ig látogatható "Németh János 90" című tárlat vernisszázsára megtelt a volt zsinagóga, jelezve, Zalaegerszeg és Zala megye díszpolgára, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Munkácsy-díjas alkotó nemcsak köztiszteletnek, de baráti szeretetnek örvend szűkebb pátriájában. A születésnapi köszöntő szavak is ezt a jelenséget járták körbe, miután Bogányi Gergely zongoraművész Chopin noktürn-t előadó játéka megalapozta az ünnepi hangulatot. Balaicz Zoltán személyes emlékeket idézhetett, hiszen nagyszülei, szülei is szomszédsági jóviszonyt ápoltak Németh János családjával a hajdani Apponyi Albert, a mai Mártírok útján, a polgármestert pedig tanította is az Ady-iskolában a fazekas őseire büszke művész. A városvezető a szülőföldhöz való kötődést, a lokálpatriotizmust emelte ki, mely szinte minden művén megjelenik. Az ünnepeltnek ez alkalomból az önkormányzat kitüntető oklevelét adományozta a polgármester, melyben megköszönik, hogy művészetével messzire vitte Zalaegerszeg hírét. "Az ég harmatja szívedet újítsa, Áldások árja házad elborítsa" - énekelte ezután Bognár Szilvia énekes, majd maga az ünnepelt szólt az egybegyűltekhez. Elmondta, soha nem akart elmenni e tájról, a zalai dombok pedig ott díszlenek a fazekas mesterség alapjait szellemileg továbbgondoló, gömbökből, kúpokból, csövekből építkező, egyszerűségre, letisztultságra törekvő plasztikáiban, köztéri szobraiban. Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke a megyei díszpolgári címet is viselő művész egyéniségének szerénységét, nyitottságát, barátságát köszönte meg a zalaiak nevében.

Németh János Kossuth-díjas keramikus művein a görög, etruszk, egyiptomi, barokk és magyar népi formavilág

Dr. Kostyál László művészettörténész, a Göcseji Múzeum tudományos igazgatója a görög amfora, az etruszk épületplasztika, az egyiptomi felületábrázolás, a középkori spiritualitás, a barokk lelkesedés, a XX. századi tömbformálás, a népművészeti tárgyalkotó hagyományok egyidejű jelenlétére irányította a figyelmet, mely mutatja Németh János szintetizáló művészi filozófiáját. A domb, az erdő, a templom, a természet és az emberek együttélése, az ebből fakadó derű, formanyelvi humor magától értetődő, művészi allűröktől mentesen jelenik meg az alkotásokon, tette hozzá. Farkas Ignác, Jászai-díjas színművész Péntek Imre Németh János kerámiáira című versének részletét olvasta fel, majd a kiállítást és az alkotót Sára Ernő tervezőgrafikus, a Magyar Művészeti Akadémia Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat vezetője méltatta. Ennek az akadémiai tagozatnak a tagja Németh János is.

Látogatók a Németh János 90 tárlaton

Fotó: Pánczél Petra

Németh János, az MMA tagja a rend, az egyensúly, a harmónia és a derű képzőművésze

A pályatárs a harmóniát, az egyensúlyt, a rendet, a szépség iránti elkötelezettséget ünnepelte megnyitó beszédében. A mai embert a saját múltja feledésének a veszélye fenyegeti, mondta, ám Németh János alkotásai ezt is igyekeznek megakadályozni. Ezért Sára Ernő fontosnak tartaná, hogy Németh János keramikus művésznek legyenek tanítványai, átadhassa a százéves tapasztalásokat, a kedvesen humoros látásmóddal és a tiszta észjárással együtt. A megnyitót Bognár Szilvia és zenésztársai műsora zárta.

A látogatók tömege ezután járta végig a galériát, az ott elhelyezett 25 szobrot és számos rajzot. AHZS

Dal az ünnepeltnek, Németh János keramikus művésznek, a Kossuth-díj, és még számos kitüntetés tulajdonosának

Sok születés napokat

Sok születésnapokat vígan megélhess,

Napjaidat számlálni ne légyen terhes,

Az ég harmatja szívedet újítsa,

Áldások árja házad elborítsa.



Te néked minden öröm holtig adassék,

S amellett semmi bánat ne barátkozzék,

Légyen éltednek virága mind kinyílt,

Szíved ne szenvedjen semmi sebes nyílt.



Végleg az egek várát nyilván szemlélhesd!

Ott aztán az életed jobbra cserélhesd!

Az úr a boldog életből részt adjon!

A szentek serege közébe fogadjon!

Németh János keramikus köztéri művei:

Megyetérkép (dombormű (1965, Rédics, határállomás)

kerámiaoszlop (1965, Budapest, mezőgazdasági kiállítás. Elveszett, modellje a Göcseji Múzeum tulajdona))

A víz mitológiája (dombormű,1971, Zalaegerszeg, fedett uszoda)

Lakodalmas menet (dombormű,1972, Kenyeri, Művelődési Ház)

Göcsej-dombormű (1973, Budapest, Centenáriumi park)

A gyógyítás története (dombormű,1975, Zalaegerszeg, Megyei Kórház)

Búsuló juhász, (kerámiaplasztika 1974, Helsinki, Magyar Nagykövetség)

Allegória (dombormű,1976, Lenti, Művelődési Központ)

dombormű (1976, Zalaegerszeg, Petőfi Laktanya, Csapat Művelődésii Otthon)

Négy évszak (dombormű 1978, Nagykanizsa, Művelődési Központ)

Neptun-kút (1979, Zánka, Úttörőváros, 2019-től Zalaegerszeg)

térfal (1980, Nagykanizsa)

Kecskés és Ökrös oszlop plasztika (1980, Kecskemét, Megyei Kórház)

Pásztor (térplasztika,1981, Új-Delhi, Magyar Nagykövetség)

Virágzás (kerámiakút,1982, Zalakaros, Magyar Hajó- és Darugyár üdülője)

Szülőföld (dombormű, 1983, Zalaegerszeg, Keresztury-ház)

Föld és ég (díszkút,1985, Nagyatád)

dombormű (1986, Zalaegerszeg, Kígyó patika)

Tondó szarvassal (dombormű, 1985, Lendva, Lipa Szálló)

dombormű (1988, Zalaegerszeg, Kölcsey Gimnázium)

dombormű (agyagmázas samott, 1990, Canberra, Magyar Nagykövetség)

dombormű (1991, Hévíz, Hotel Carbona, gyógymedence)

Elesettek emlékműve (mázatlan samott [Szerdahelyi Károllyal], 1991, Zalaszentiván)

Életfa és Kinizsi Pál-dombormű (1992, Zalaegerszeg, Mezőgazdasági Szakiskola)

Hadik Mihály-dombormű (1992, Lendva)

Halász emlékmű (kerámiaplasztika, 1993, Vonyarcvashegy)

Évszakok (agyagmázas samott dombormű, 1994, Budapest, Magyar Nemzeti Bank székház)

Báthori István-dombormű (1994, Zalaegerszeg, Báthori u. 9.)

Szent Rókus-dombormű (mázas kerámia, 1995, Zalaegerszeg, Postabank székház)

Szent Rókus-dombormű (samott, 1996, Sopron, Táncsics Mihály u. 11., borozó)

Vándordeák (korongozott samott, Zalaegerszeg, Zrínyi Mikloós Gimn., 1998)

Fürdőző I., Fürdőző II. (plasztika, Zalaegerszeg, Aquacity bejárata, 1999)

Szala ármegyei Koronaőrző. 1791 (dombormű, Zalaegerszeg, Kossuth u., 2001)

A török elleni küzdelmek emlékműve (harangtorony térfallal, 2001, Zalaegerszeg, Rózsák tere)

Csodaszarvas legenda, díszkút (díszfal, terv. Szerdahelyi Károly. 2001. Százhalombatta)

Szent Mihály arkangyal (dombormű, 2001, Zalaszentmihály)

Életfa – Keresztury emlékére, 2002, Nemesgulács Keresztury Dezső Ált. Iskola)

Zalai allegória ( dombormű, Zalaegerszeg, Forest Hungary Kft., 2002)

Itthoni tájban – Sarlós Madonna (agyagmázas samott, dombormű, 2014, Zalaegerszeg, Mártírok útja, Keresztury Dezső szülőháza)

Sárkányölő Szent György (agyagmázas samott dombormű, 2018, Zalaegerszeg, Zala Megyei Rendőrkapitányság)

Németh János keramikus kitüntetései:

1968 I. Országos Kerámia Biennálé, Pécs, III. díj

Belső link:

https://www.zaol.hu/cimke/nemeth-janos

Külső link:

https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9meth_J%C3%A1nos_(szobr%C3%A1sz)

https://mmakademia.hu/alkoto/-/record/MMA7222

video:

https://www.youtube.com/watch?v=OLVDCacacyw