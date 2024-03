A nagy sikerű programban 21 produkciót láthatott a közönség, ezek során a SZKES Dance valamennyi jelenlegi aktív tagja – összesen mintegy 180 táncos – színpadra lépett. Mint azt Szécsényiné Kápolnás Edina, az egyesület vezetője lapunknak elmondta: a versenyzők mellett olyan táncosok is lehetőséget kaptak, akik még a kezdők közé tartoznak. Utóbbiak között két és fél éves, három éves gyermekek is akadnak.

A versenyévadra készülnek

- Évente két alkalommal tartunk gálaműsort, egyet tavasszal, egyet pedig júniusban, az iskolai tanév végéhez igazodva – magyarázta Szécsényiné Kápolnás Edina. – A tavaszi gála a Magyar Látványtánc Sportszövetség versenyeire való felkészülésünk egyik fontos állomása, hiszen itt látjuk, hogy miben kell még fejlődniük a csoportjainknak. Március 23-án Kaposváron lesz az országos bajnokság régiós kvalifikációs versenye, jelenleg arra készülünk.

Fotó: Szakony Attila

A SZKES Dance vezetője azt is elmondta: nagy örömmel élték meg, hogy a bemutatójuk dupla telt házat eredményezett, hiszen ilyen utoljára a koronavírus járvány előtti időszakban volt. A Covid-pandémia egy kicsit visszavetette az érdeklődést – ahogy az történt számos más művészeti csoport esetében is –, ezt mostanra sikerült ledolgozni. Az eredményeiket ugyanakkor ez nem befolyásolta, hiszen az európai versenyekről rendszerint érmek sokaságával, illetve kategóriagyőzelmekkel térnek haza.

- A versenyévadra minden alkalommal új koreográfiákkal készülünk, ezeket mutattuk be most, illetve néhány sikeresebb tavalyi koreográfiát láthatott még a közönség – folytatta Szécsényiné Kápolnás Edina. – A táncosaink nagyon élvezték a műsort, s mi is úgy érezzük, hogy egy jól sikerült gálaesten vagyunk túl.