A római katolikus egyházban ezen a napon nem mutatnak be teljes szentmisét, mivel a katolikus hagyomány szerint maga Jézus, az örök főpap mutatja be az áldozatot. A nagypénteki szertartásból ezért kimarad az átváltoztatás (konszekráció), csak igeliturgia van, áldoztatással. Ezt nevezzük csonka misének is.

Nagypéntek Jézus Krisztus kínszenvedésének és kereszthalálának emléknapja

Forrás: shutterstock.com

A nagypénteki szertartás három fő részből áll:

Igeliturgia: olvasmányokkal és egyetemes könyörgésekkel emlékeznek meg Isten szenvedő szolgájáról, majd János evangéliumából felolvassák vagy eléneklik Jézus szenvedéstörténetét, a passiót.

Kereszt előtti hódolat: körmenetben behozzák a keresztet, amely előtt tisztelegve a hívők kifejezhetik hálájukat és imádatukat a megfeszített Krisztus iránt.

Szentáldozás: a nagycsütörtöki misén konszekrált kenyérrel áldoztatnak

A szertartást egyszerű könyörgés zárja, áldás és elbocsátás nélkül.

A nagypéntek a gyász és a befelé fordulás napja, amely lehetőséget ad a hívőknek Jézus Krisztus szenvedésének mélyebb átélésére, a megváltás misztériumának elmélkedésére.

Ajánlott böjti ételek nagypénteken:

Halételek

Hüvelyesek

Gabonafélék

Zöldségek

Gyümölcsök

Hagyományos nagypénteki szokások:

Virrasztás a templomban

Keresztútjárás

Böjt

Csendes pihenés

A nagypéntek a keresztény év egyik legfontosabb napja, amely lehetőséget ad a hívőknek a lelki megújulásra és a hit elmélyítésére.