Kiváló minőségű Yamaha hangversenyzongora áll szolgálatba húsvétvasárnap Őriszentpéteren. A használt, de hibátlan állapotú hangszerre azért volt szükség, hogy az őrségi komolyzenei koncertek ezentúl még magasabb színvonalon szólalhassanak meg. Az Őri Alapítvány a zongora beszerzéséhez zalaegerszegi segítséget is kapott.

Az őriszentpéteri szervezet támogatókat keresett és közösségi gyűjtést hirdetett, ami biztatóan alakult. Sülyi Pétertől, a kuratórium elnökétől tudjuk, hogy a projekt sikeres zárásához már csak egy kis segítségre van szükség, ezért továbbra is várják a felajánlásokat. Az adományozók a Brancsközösség támogatói oldalán található zenebarát csomagok megvásárlásával járulhatnak hozzá az akció zökkenőmentes befejezéséhez.

Tóth László, a zalaegerszegi Városi Hangverseny- és Kiállítóterem intézményegység-vezetője lapunknak elmondta, néhány hónappal ezelőtt mertek nagyot álmodni, a kezdeményezés pedig olyan sikeres lett, hogy már el is hozhatták Budapestről a csodálatos hangszert. A nívós zenei eseményeknek hagyománya van az Őrségben, ahol évtizedek óta lehet már nagyszerű előadók tolmácsolásában különleges hangversenyeket hallani.

A zongorát március 31-én, a Bach mindenkinek fesztivál keretében mutatják be a Malom Látogatóközpontban. A 11 órakor kezdődő őriszentpéteri zenei eseményen közreműködik Szőcs Henrik és Tóth László zongoraművész, Farkas Botond, a Liszt Ferenc Zeneakadémia hallgatója, Gyöngyösi Adrienne állatorvos, Tollner Enikő tanuló és további meglepetés vendégek is érkeznek.