A sikereket fémjelzi, hogy nőtt a taglétszámuk (108 fő), ami egyértelmű jele annak, hogy jó a közösség, jók a programjaik, jó a honvédklubhoz tartozni - hangsúlyozta Németh István - . Tartottak 6 bált, 6 klubdélutánt, részt vettek 2 kiránduláson, szerveztek 2 haditornát. Jeleskedtek a katonai hagyományőrzés terén, hozzájárulva, hogy Zalaegerszeg továbbra is büszkén emlékezhessen "katonaváros" múltjára. Ápolták kapcsolataikat, rendezvényeikre meghívták a baráti közösségeket, illetve ők is részt vettek más egyesületek, szervezetek programjain. A vidám, zenés rendezvények mellett népszerűek voltak a kirándulások - áprilisban Lendván és környékén töltöttek egy vidám napot, beneveztek a csácsi teljesítménytúrára is, a belvárosi sétán pedig Zalaegerszeg katonai kötődésű épületeit, helyeit keresték fel. A keszthelyi klub által szervezett haditornát, a csácsi pikniket, a Zalaapáti Katonadal Fesztivált követően, szeptember végén került sor a közösség legrangosabb rendezvényére, a klub megalakulásának 55. évfordulójának ünnepségére, ahol számos kitüntetés, elismerés jelezte, hogy a klub által végzett munkát nagyra értékeli úgy a város vezetése, mint a szakmai, illetve baráti partnereik. Az ősz további része is bővelkedett népszerű rendezvényekben, kiemelkedett közülük az immár hagyományos laktanya találkozó és a BEOSZ egyesületei részére szervezett régiós haditorna.

Németh István elnök "nehéz, de sikeres" évről adott számot értékelésében

Fotó: Fincza Zsuzsa

Az osztrák Bajtársi Szövetség Güssing városi szervezetével a szokott rendszerességgel találkoztak, részt vettek egymás rendezvényein - miként a mostani közgyűlésen is tiszteletét tette képviseletükben Siegfried Henz. A két közösség az idén ünnepli kapcsolatuk 20. évfordulóját, a rendezvényt a zalaegerszegiek szervezik majd. Az idei terveik között szerepelnek még a kirándulások, megtartják a katonatalálkozót, anyagi lehetőségektől függően a haditornát is.

- Az 2023-as év nehézsége főleg abból adódott, hogy korrekt elhelyezésünk továbbra sem megoldott. Nem rendelkezünk most már klubhelyiséggel, nem tudjuk a korábban népszerű klubdélutánjainkat megtartani, így idegen helyekre szorulunk, vagy a program kényszerűen elmarad - sorolta a gondokat az egyesület elnöke, hozzátéve, a pénzügyi környezet változása tovább nehezítette az életüket, hiszen a drasztikusan emelkedő árak mellett a bevételeik nem gyarapodtak.

Balaicz Zoltán polgármester megköszönte a Honvédklub katonai hagyományokat ápoló munkáját, s az elhelyezésükkel kapcsolatban jó hírrel szolgált. A képen mellette jobbról Gondos Ferenc, a Honvédklub tiszteletbeli elnöke, balról Németh István elnök és Szabó László elnökhelyettes

Fotó: Fincza Zsuzsa

A tanácskozást köszöntő Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere jó hírrel szolgált: a város megkapta a volt ÁNTSZ Göcseji úti épületét, aminek a felújítása után méltó elhelyezést tudnak majd biztosítani úgy a katonai igazgatásnak, mint a Honvédklubnak, s megígérte, hogy szükség esetén a költözködésben is segítséget nyújtanak, ezzel is hozzájárulva, hogy végre megfelelő helyen tudják bemutatni a honvédmúzeum évtizedeken át gyűjtögetett relikviáit. A közgyűlés résztvevői köszönettel és nagy tapssal fogadták a bejelentést.

Ferge László őrnagy a toborzómunka mellett az érdekvédelem és az obsitos katonákkal való kapcsolattartás fontosságát hangsúlyozta

Fotó: Fincza Zsuzsa

Ferge László őrnagy, az MH 20. hadkiegészítő és toborzóiroda irodavezetője is örömét fejezte ki, hogy a jövőben jobb körülmények között végezhetik munkájukat, amely nem csak a "toborzást", hanem a fiatalokkal való foglalkozást és az érdekvédelmet is jelenti. Ez utóbbi feladat keretében több lehetőséget nyílik majd a zömmel nyugállományú katonákat tömörítő Honvédklubbal történő Együttműködésre is. Dr. Kocsis Gyula, a Nyugdíjas Klubok és Idősek "Életet az éveknek" Országos Szövetség alelnöke, a zalai szövetség elnöke megköszönte, hogy rendezvényeik során mindig támaszkodhatnak a Honvédklubra, s a jövőre nézve is ezt kérte.

Dr. Kocsis Gyula megköszönte, hogy városi rendezvényeik során támaszkodhatnak a Honvédklubra

Fotó: Fincza Zsuzsa

A tanácskozás jutalmak átadásával, majd nőnapi köszöntéssel és bállal zárul.