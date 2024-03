A junior országos bajnokságon 46 egyesület 161 versenyzője indult, és a felnőtt judo előszobájának is tartott junioroknál már nagyon erős mezőny gyűlt össze. A Zalaegerszegi Judo SE 73 kg-os junior válogatott kerettag versenyzője, a tavalyi felnőtt ob bronzérmese, Mátéffy Gábor a legnépesebb súlycsoportban bronzérmet szerzett. A 25 fős mezőnyben 4 győztes és 1 vesztes mérkőzéssel zárt a fiatal egerszegi tehetség. Mátéffy Gábornak április közepétől beindul a nemzetközi szereplés is a juniorok korosztályában, ami a ZJSE támogatóinak segítségével valósul meg, tudtuk meg ifj. Nagysolymosi Sándor vezetőedzőtől, aki mellett Varga Zoltán, Korpos Judith és Márton Tibor is segítette Mátéffy Gábor felkészülését.