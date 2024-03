Balogh László a költségvetési vita elején jelezte: nem volt egyszerű feladat olyan költségvetést összeállítani, ami nem tartalmaz sem hiányt, sem hitelfelvételt, de a tervezés eredményeként sikerült némi fejlesztést is betervezni az idei évre. A polgármester szólt az állami támogatásokról, az energiaárak csökkenéséről, majd felsorolt számos olyan beruházást – javarészt út- és járdafelújításokat –, melyeket betervezett az idei büdzsébe.

Bizzer András alpolgármester elmondta: a költségvetés egyensúlyához a kormány is hozzájárul, ahogy az elmúlt években, úgy idén is több száz millió forintos támogatás várható. Az alpolgármester szerint a vállalkozások támogatására elkülönített 40 millió forint fontos tétel, már csak azért is, mert tavaly ezt nullára redukálta az ÉVE-frakció. Bizzer András a térfigyelő kamerarendszer keleti városrészben történő bővítését is üdvözítőnek nevezte.

Dr. Fodor Csaba, az ÉVE frakcióvezetője az általuk beterjesztett módosításokról szólva elmondta: kénytelenek voltak megvédeni az önkormányzati cégeket, mivel Balogh László polgármester a parkgondozásra 80 millió forinttal adott volna kevesebbet, míg a Kanizsa Médiaház működését teljesen ellehetetlenítette volna, hiszen csak 30 millió forintot szánt a tévé és az újság működtetésére a tavalyi 120 millió forinttal szemben.

Horváth Jácint, az ÉVE frakcióvezető-helyettese egyenesen a bosszú költségvetésének nevezte a polgármester által beterjesztett változatot. Mint mondta: az nem lehet a kanizsai emberek érdeke, hogy feleannyiszor nyírják le a füvet a parkokban vagy vigyék el a szemetet a közterületekről. Horváth Jácint szerint a polgármester olyan kevés pénzt adott volna az önkormányzati cégek működésére, hogy embereket kellett volna elbocsátani, be kellett volna zárni az uszodát és az arénát is.

Balogh László polgármester a fentiekre úgy reagált: számára mások voltak a prioritások, ő valóban nem költene 160 millió forintot a Kanizsa Médiaházra, sokkal inkább olyan fejlesztéseket támogatna, melyekre régóta várnak a kanizsaiak.

Ilyenből pedig számos akadt, ezt leginkább a fideszes képviselők módosító indítványai jelezték. Radics Bálint a miklósfai Mindenki Háza működtetésére kért több forrást, Szabó Szilárd Nagyfakosnak és a bagolai városrésznek kért támogatást, Dénes Sándor a kiskanizsai Szent Rókus utca felújításának befejezését hiányolta a költségvetésből, míg Tóth Nándor a kiskanizsai Pivári utca felújításának folytatására és a bajcsai kultúrház felújítására tett javaslatot. Ezeket a módosító javaslatokat egytől egyig elutasította az ÉVE-frakció, ahogy a polgármester által beterjesztett költségvetés sem kapta meg a szükséges szavazati arányt. Az ÉVE-frakció az általuk beterjesztett módosított büdzsét fogadta el, azzal a kiegészítéssel, hogyha évközben realizálódnak egyéb plusz források, akkor a fent említett fejlesztésekre is lesz pénz.