Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a Zala vármegyében élő, itt született vagy itt tanuló hölgyek saját portfólióval is jelentkezhetnek, de profi fotóst is biztosít szerkesztőségünk, ha valaki azt kéri. A szépségverseny a regionális előválogatóval indul, ahova maximum ötvenen juthatnak be a szakmai zsűri döntése nyomán. Zala vármegye szépségei Fejér, valamint Veszprém hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért.

Előző írásainkban Pezzetta Umberto fotóriporter kollégánk látta el tanácsokkal a stúdiófotózásra érkező hölgyeket, ezzel is bátorítva a 18-35 év közötti lányokat, asszonyokat, hogy mutassák meg magukat, szépségüket az olvasóknak is.

A hét elején az első között érkezett Homály Henrietta Tímea a zalaegerszegi stúdiófotózásra. A húszéves lenti hölgy már gyakorlottnak számít, ugyanis másodszor indul a Tündérszépek szépségversenyen. Két évvel ezelőtt még semmilyen tapasztalata nem volt a versenyt illetően, ám a mostani fotózáson már jóval magabiztosabban mozgott a fényképezőgép előtt. Köszönhetően kollégánk közvetlen támogatásának és annak, hogy két év alatt további élettapasztalatokat szerzett a vendéglátásban dolgozó zalai lány.

- A lenti Lámfalussy Sándor Szakképző Iskolában szakácsként végeztem, ám egyelőre nem döntöttem el, hogy a szakmámban dolgozom-e tovább, még több mindent szeretnék kipróbálni. Nagy álmom, hogy belekóstolhassak a modellkedésbe, akár a kifutón is, nagyon vonz ez az életforma. Persze tudom, ahhoz még több tapasztalatra van szükség, ám úgy érzem, hogy megvan a képességem, adottságom hozzá. A fotózás alatt éreztem azt a felszabadultságot, hogy többre vagyok képes. Követem a divatvilágot, a hírességek életét, bár nincs személyes példaképem. Mindent összevetve nincsen negatív élményem, sőt, ezelőtt az osztálytársaim pozitívan fogadták a rólam megjelent fotókat, a barátaim pedig mindig minden döntésemben bátorítanak. Lelkileg erősnek érzem magam és minden új lehetőségre nyitott vagyok – mondta érdeklődésünkre Henrietta.

A zaol.hu és a Zalai Hírlap szerkesztősége természetesen továbbra is várja a jelentkezéseket vagy a stúdiófotózási igényeket. Ahogy a fenti példa mutatja, Henihez hasonlóan jöhetnek olyan lányok, akik ismét szerencsét próbálnának, de érkezhetnek olyanok is, akik először mérettetik meg magukat az országos versenyen. Ne feledjük azt sem, hogy többször volt zalai győzelem, Tótpeti Lilinek és Pesti Viktóriának köszönhetően, Wéber Petra pedig udvarhölgy lehetett. Egyszóval legyünk büszkék a zalai lányokra.