A döntőt a Nemzetközi Élelmiszeripari és HoReCa Szakkiállítás Budapest 2024 keretében, nyilvánosan, közönség előtt tartották. A verseny témája a Fenntartható közétkeztetés – húsmentes menü volt.

– Két év kemény munkájának zárásaként mérettettük meg magunkat a versenyen – mondta dr. Faricsné Hári Vera élelmezési osztályvezető, a csapat irányítója. – A döntőhöz vezető út sokszor küzdelmes volt, hiszen a napi munka mellett kellett végeznünk a felkészülést. Természetesen minden pillanata megérte, hiszen ez idő alatt sokat tanultunk és fejlődtünk. Nagyon jó csapatépítő volt élelmezési osztályunknak, de a legfontosabb, hogy amit magunkkal hoztunk a versenyről, azt beépíthetjük a mindennapjainkba. Ezzel is növelhetjük a kórházi étkeztetés színvonalát és reméljük, hogy intézményünkben ápolt betegeink javára fordíthatjuk a megszerzett tudást.

Ahogy Zoltai Anna, a verseny szervezője elmondta: olyan ez a verseny, mint egy divatbemutató, ahol a kifutón látott ruhákat nem hordja senki, de 1-1 részletet mégis el lehet csenni belőle. A szakácsversenyről is ezt mondhatjuk el. Az általunk készített menüsort teljes egészében nem biztos, hogy viszontláthatjuk étlaptervezéseink során, de 1-1 részletét mindenképpen.

– Arra is kitűnő lehetőséget biztosított a megmérettetés, hogy kilépve komfortzónánkból, új irányba vigyük el ételsorainkat, új alapanyagokat vezessünk be és új konyhatechnológiákat próbáljunk ki – folytatta az élelmezési osztályvezető. – A tudásbővítés mellett kiváló szakmai kapcsolatokat alakítottunk ki. Különösen örültünk, hogy idén kórházunk mellett a szekszárdi kórház Balassa Team csapata szintén a döntőbe jutott és láthattuk, hogy más egészségügyi intézmények is hozzánk hasonlóan milyen erőfeszítéseket tesznek azért, hogy a betegélelmezés színvonalán emelhessenek. Dietetikusként különösen nagy örömmel töltött el, hogy a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének különdíját csapatunk nyerte el, hiszen a kórházi élelmezés javítása mellett nap mint nap azon dolgozunk, hogy a Dietetikai Szolgálatot átalakítsuk, fejlesszük és népszerűsítsük.

Dr. Faricsné Hári Vera különösen büszke a csapat minden tagjára és természetesen az osztály többi dolgozójára is, hiszen a próbafőzések, az elődöntő és a döntő alatt ők tartották a frontot. De hálásak Eszenyi Gábornak, a Metro Gasztroakadémia vezetőjének, hogy csapatuk mentoraként végig segítette őket a döntőhöz vezető úton. S persze a nagykanizsai kórház vezetésének, dr. Brünner Szilveszter főigazgató-főorvosnak, hogy lehetővé tette számukra, hogy immár második alkalommal elindulhassanak ezen a viadalon és haladjanak a céljaik felé.