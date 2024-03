A keresztút kapcsán annak lelki vezetője, Páli Zoltán plébános elmondta: a keresztények ilyenkor a nagypénteki eseményekre, vagyis Krisztus 14 stációjára emlékeznek. Ezért az út során összesen 14 helyen állnak meg, templomoknál, kápolnáknál, temetőkben található vagy út menti kereszteknél. A Zalalövőről indult menet érinti a közbenső települést, Keménfát, pontosabban annak temetőjét is, majd Salomvárra megérkezvén az ottani plébános, Mikolás Attila ugyancsak csatlakozott a hívekhez. A keresztút során Zalalövő belterületén, a zalapatakai városrész temetőjében a felújított, s egy fedett új előteret kapott ravatalozó megáldását is megtartották. A ravatalozó felújítása már évekkel ezelőtt lakossági kezdeményezésre, illetve magánadományok révén kezdődött el, majd a munkálatokat az önkormányzat fejeztette be az elmúlt esztendőben.

A zalalövői keresztút résztvevői a zalapatakaI ravatalozónál. Elől középen Páli Zoltán plébános

Fotó: Gyuricza Ferenc

A keresztút kapcsán Szabó Sándor önkormányzati képviselő, a Szent Család Cursillos Csoport tagja arról beszélt, hogy az a lelki megtisztulás egyik nagyon fontos momentuma. A húsvét a keresztény kultúrkör legjelentősebb ünnepe, Jézus feltámadásának napja, amiről világszerte megemlékeznek a hívek. A zalalövői keresztutat hagyományteremtő szándékkal szervezték meg, s örömmel látták, hogy a kezdeményezésre volt fogadókészség, hiszen azon közel kétszázan vettek részt. Nemcsak helyi és környékbeli lakosok, hanem távolabbról érkezők is.