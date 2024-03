Ezt Andor László alezredes, Zalaegerszeg rendőrkapitánya fogalmazta meg érdeklődésünkre csütörtökön, amikor a Rendért Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület közgyűlése előtt kérdeztük.

Az elmúlt tíz évben negyven százalékkal csökkent a városban a bűncselekmények száma, felére apadt a polgárokat a leginkább irritáló, a biztonságérzetüket romboló bűncselekmények száma. Lopásokból 60 százalékkal, lakásbetörésekből közel 90 százalékkal kevesebb került a statisztikába, sorolta. Ezt a polgárőrség és az önkormányzat támogatása nélkül nem lehetett volna elérni, tette hozzá. A Rendért egyesület kiemelt szerepet lát el a közterületek, rendezvények biztosításában és számos területen segíti a rendőrkapitányság munkatársait, amiért köszönet illeti őket, mondta.

Hasonló elismeréssel szólt a Rendért tevékenységéről Balaicz Zoltán polgármester. Mint felidézte, Zalaegerszeg az 50 ezer lakosnál nagyobb városok sorában 2023-ban is a legbiztonságosabbnak bizonyult. Ennek elérésében a rendőrség és közterület-felügyelők mellett a polgárőrök tevékenységét lehet kiemelni, mondta. A közbiztonsági civil szervezetek a városban közel félezer tagot számlálnak, legjelentősebb a Rendért. Rájuk számítani lehet minden rendezvényen, illetve olyan időszakokban, amikor különösen megnő a forgalom, például a tanév elején, halottak napján, az év végi ünnepek idején. A Rendért a többi polgárőr egyesület közül kiemelkedik abban is, hogy gondoskodnak az utánpótlásról, foglalkoznak a fiatalokkal, mutatott rá.

A Rendért 17 éve ezelőtt jött létre, jelenleg 69 tagot számlál, derült ki Sándor Dénes elnök beszámolójából. Az elmúlt esztendőben rendezvényeket biztosítottak bel- és külterületen, mégpedig gépkocsival, kerékpáron, lovon, gyalog és rolleren. Összesen 8771 óra szolgálatot adtak, ebből 1723 órát a rendőrséggel közösen teljesítettek. Járőrözéseik során kiemelt figyelmet szenteltek a temetők, parkok rendjére, emellett minden városi program, esemény, sportrendezvény biztosításából kivették részüket, szükség esetén a forgalom irányításában is segédkeztek. Őriztek háborús lövedéket a tűzszerészek megérkezéséig, segítettek veszélyes, illetve eltűnt kutyával kapcsolatban is.

Tavaly pályáztak az Országos Polgárőr Szövetség által meghirdetett Polgárőr város címre, amit Zalaegerszeg el is nyert. A kitüntetést Lakitelken az országos polgárőrnapon vették át Balaicz Zoltán polgármesterrel.

Az egyesület tagsága megyei szinten is aktív, koordinátor feladatot lát el a lovas tagozatban Simon Georgina, a kutyásoknál Bende Péter, míg az ifjúsági tagozat járási koordinátora Tompos Dávid. Emellett Sándor Dénes a megyei polgárőrszövetség szakmai elnöke, valamint megyei küldött. A civil szervezet munkáját több elismeréssel jutalmazták. Az országos szövetségtől Zsáli Péter, Becs István elnöki dicséretet kapott, Sándor Dénes a Polgárőr érdemkereszt arany fokozatát kapta meg. A csütörtöki egyesületi közgyűlésen Szent László plakettet vehetett át két tag, Péteri Dávid és Balogh Richárd.