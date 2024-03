Tavaly nyáron 21. alkalommal zajlott jótékonysági családi nap az AquaCity területén, az ott gyűjtött 11 millió forint adományból gazdagodott az egészségügyi intézmény új eszközökkel, a kórház mellett működő Ispita Alapítvány közreműködésével.

Gyarapodott a Fül-Orr-Gégészeti Osztály

A sajtótájékoztatón dr. med.habil. Gasztonyi Beáta PhD., a megyei kórház főigazgatója elmondta, Zalaegerszeg támogatására hosszú évek óta számíthat az intézmény, a kórház 175. jubileumi évét is együtt ünnepelték, a jótékony családi nap bevételével pedig már több alkalommal segítették a gyógyítást. Ezúttal a Fül-Orr-Gégészeti Osztály gyarapodott két új eszközzel, a lebonyolítás az Ispita Alapítványnak köszönhető. A körültekintő, minden szempontot tekintetbe vevő beszerzéshez néhány hónap mindig kell, jelezte a főigazgató, de a magasabb szintű betegellátást lehetővé tevő eszközöket már használják is az osztályon.

Bali József, az Ispita Alapítvány vezetője az alapítvány örömteli kötelességének nevezte a beszerzés lebonyolítását, Balaicz Zoltán polgármester pedig arról szólt, hogy a 2001 óta hagyománnyá vált jótékonysági családi nap bevételéből a zalaegerszegiek az egészségügy támogatását mindvégig kiemelt célnak tartják. Noha nem fenntartója a város a kórháznak, mégis szoros az együttműködés, Zalaegerszeg magáénak érzi az intézményt, melynek gyógyító munkája a zalaegerszegieket is szolgálja. Vigh László országgyűlési képviselő ezúttal is köszönetet mondott az egészségügyben dolgozóknak, hozzátéve, az állam azzal tud segíteni, hogy emeli a béreket, további beruházásokkal segíti a kórházakat.

Dr. Török László, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Fül-Orr-Gégészeti Osztályának osztályvezető főorvosa mutatta be az eszközöket

Dr. Török László, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Fül-Orr-Gégészeti Osztály osztályvezető főorvosa mutatta be a nagy, tízszeres felbontású képet adó mikroszkópot. Egyedileg, az osztály kérésének megfelelően specifikálták a készüléket, melyhez endoszkópos kamera csatlakozik. Ez lehetővé teszi, hogy az orvos és a beteg is láthassa a nagy felbontású képet a fülről, a dobhártyáról. Ha időben kiszűrik a halláskárosodást, mire iskolába kerül a gyermek, hallóvá tehető.

A későbbieknek a felvételek archiválást lehetővé tevő eszköz is csatlakozik majd a mikroszkóphoz, ami az orvostanhallgatók képzésében részt vevő kórház edukációs feladatait egészíti ki. A másik most beszerzett eszköz a rendelőintézet szakrendelésére került, azzal a középfül mellett a magasabb agyi struktúrák működéséhez is kaphatnak adatokat.